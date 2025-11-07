長崎のまちが、ポケモン一色に染まっています。

「Pokémon GO」のリアルイベントが7日、長崎市でスタートし、朝から多くのポケモンファンでにぎわっています。

午前9時半ごろのJR長崎駅前「かもめ広場」。

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」とピカチュウが登場し、長崎を訪れた人たちを歓迎しました。

（シンガポールから）

「とても楽しい。ポケモンGOのことが大好き」

（兵庫から）

「子どもたちが楽しんでいるので、それはいいかなと思う。珍しいポケモンがあったらいい。名物やおいしいものを食べられたら」

長崎市で7日に開幕した「Pokémon GOワイルドエリア」。

まちを周遊してポケモンを捕まえたり、バトルさせたりできる大規模なリアルイベントで、イベント限定のレアポケモンをゲットできます。

（見田 真一記者）

「水辺の森公園も、多くのトレーナーでにぎわっています」

これまでに行われたイベントは、1つの公園をメーン会場に展開されていましたが、今回の長崎では初めてエリアを周るイベントに。

「長崎水辺の森公園」や「JR長崎駅前」など、さまざまな場所にブースが設けられています。

（東京から）

「行ったことがないところに行く機会にもなるし、地方にいる友だちにも会えるので楽しい」

（熊本から）

「今回は1泊2日で。(ほしいポケモンは）新規実装の色違い。ベロバーやオーロンゲをゲットした」

にぎわいをみせるイベントで注目されるのは、その経済効果です。

去年の福岡市での開催時には、メイン会場の公園のイベントに世界各国から3万6000人が参加。

総額42億円以上の、地元経済効果をもたらしました。

カナダから訪れた、レズ・ドルゴさんとサンドラさん夫婦。

2人の出会いのきっかけは “Pokémon GO” だったそうです。

（サンドラ・ドルゴさん (30)）

「初めて会った時、Pokémon GOの画面を見せてきた」

今年6月、アメリカ・ニュージャージー州で行われたPokémon GOのイベント内で結婚式を行い、今回の来日は「新婚旅行」。

旅行先を日本にしたのは、もちろん 今回のイベントに参加するためです。

これまでもアメリカやフランスなど世界各地、ポケモンの旅をしてきました。

まず訪れたのは、観光名所の「眼鏡橋」。

自撮りをした後…、近くにいた3人組に声を掛けます。

（サンドラ・ドルゴさん (30)）

「Pokémon GOをしている？」

（声をかけられた人）

「イエス」

レズさんのポケモンを見たグループからは、感嘆の声が上がります。

（長崎市から）

「ポケモンの個体値がいいのと、背景が特別なもの。ポケモン自体が色違い。いろんなのがそろっていて、マジかっこいいコレ」

妻のサンドラさんは、ポケモンの交換を提案。

Pokémon GOには、近くにいる人同士が手持ちのポケモンを交換できる機能があります。

（壱岐市から）

「初めて海外の人と交換できて、限定ポケモンもゲットできてうれしい」

交換するのは、ポケモンだけではありません。

県庁舎跡地で出会ったアメリカ人2人組と交換したのは…。

イベント会場などで入手できるピンバッジです。

さらに、結婚式のの時の写真を見せて…

（名古屋から）

「おーっ、かわいい。めっちゃかわいいね。私の夢だ」

同じ趣味を持つ人同士、初対面でも大いに盛り上がりました。

PokémonGOのプレイヤー以外にも楽しんでもらおうと、各エリアでイベントも開かれました。

県庁の「おのうえの丘」では、ポケモンが長崎の伝統文化とコラボ。

伝説のポケモン “レックウザ” をモチーフにした「龍踊」が、観光客を魅了しました。

（子ども）「見て楽しかった」

（子ども）「めっちゃ面白かった」

また こちらは長崎駅前の「かもめ広場」にあるポップアップストア。

ポケモンセンターのオリジナルグッズが手に入るとあって、長い列ができていました。

イベントの効果は、浜町や新地中華街などにも…。

（蒲鉾店）

「朝から多いですね。お土産にかまぼこを買っていってくれたら嬉しい」

（呉服店）

「朝から結構，ポケモンの被り物かぶった人とかがいる。アーケードが賑わうのは、すごく活気が出てくるので良い」

ゲームとまちが融合し、にぎわいを作り出していました。

カナダから参加したドルゴさん夫婦は、昼前にメイン会場の「長崎水辺の森公園」に到着しました。

（サンドラ・ドルゴさん (30)）

「いろいろな通りを歩いたが、見る場所すべてが装飾されていて、本当に素晴らしい」

ゲームだけでなく、人との出会いも楽しんだ2人は、この3日間で長崎を満喫します。

（レズ・ドルゴさん (36)）

「美しい街で、人も親切。すでに何人かと交流できた。市内全体を旅して、観光名所も見て回るつもり」

世界のポケモントレーナーが長崎市に…。

イベントの主催者は、まちの魅力を知る機会にもしてほしいと話します。

（ナイアンティック 河村 悠生シニアディレクター）

「長崎の素晴らしい文化や歴史、景色や食を、ポケモンGOを通じて発見したり味わってもらいたい。地元の人がポケモンGOのイベントを長崎で開催したことがよかったと思ってもらえるように、最終的につながればいい」

8日以降のチケットも、すでに完売。

期間中は、延べ3万人以上のポケモントレーナーが参加する見込みです。

初日から盛り上がっている「Pokémon GOワイルドエリア:長崎」ですが

あすからの2日間もさまざまな体験ができます。

「県庁舎とおのうえの丘」会場では8日と9日「ラジオ体操応援ポケモン」のルカリオとのラジオ体操が、午前8時半から行われます。

また「JR長崎駅」会場では、デンリュウとピカチュウが、1日6回登場。

グリーティングが楽しめるということです。

「Pokémon GOワイルドエリア:長崎」は、9日までの開催です。