６日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に、元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が出演。

モデルでタレントの滝沢眞規子に、夫でファッションブランド「ＮＥＩＧＨＢＯＲＨＯＯＤ（ネイバーフッド）」のオーナー兼デザイナー・滝沢伸介さんとの夫婦生活などについて事前取材したＶＴＲが流された。

この中で森は「家ではどんなファッションなんだろうって、皆さん気になってると思うんです」と質問。滝沢は「普通です。普通のラウンジウェアとか着てます。部屋着が汚いのは嫌なのでよ、なんかズタボロみたいな。家事やる気もなくなるし、夫が帰ってきてビロビロのＴシャツとか着てたら嫌だなって女性として思うので」と答え、自ら「リラックスだけど良いウェア」を作ったと語った。

これを聞いた森が「高校の時のクラスＴシャツとかジャージとかは着たりしないんですか？」と尋ねると、「しないかも」と滝沢。森は「でも、楽なんですよ、そのビロビロが」と、自身の部屋着が“ビロビロ”の高校のクラスＴシャツであること“告白”した。

スタジオでこれを聞いていたタレントの指原莉乃は「部屋着、クラＴだよね」と森に同意。「私、一番気に入ってる部屋着があって、吉本（興業）のイベントにおじゃました時の、２０１９年ぐらいの『ＬＩＶＥ ＳＴＡＮＤ』のＴシャツ」と明かすと、「素材がいい感じで安っぽいから」と、お笑いトリオ「３時のヒロイン」のかなで。指原は「肌なじみがいいんですよ」と返していた。

また、その流れで部屋着を問われたモデルでタレントの藤田ニコルは「私は自己肯定感を上げるために、雑誌の人が作ってくれた『Ｉ ＬＯＶＥ ニコル』Ｔシャツを着てます」と語った。