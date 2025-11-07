◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、第１戦フランス大会で２位だった坂本花織（シスメックス）が、今季自己ベストとなる７７・０５点。２位に９・３０点差をつける好演に「今日の公式練習、昨日の公式練習でマックスの緊張の味わってからの本番だった。いい緊張感でできて、納得のいくものができたので少しホッとしています」と笑顔で振り返った。

６日の公式練習では、曲をかけての練習でわずかなミスから演技が崩れた。この日午前の練習でも、後半の３回転フリップ―トウループの後半のジャンプで転倒するなど盤石ではなかった。緊張感から硬さがあったが、坂本の勝負強さは底知れず。「公式練習まで緊張して吐きそうだったけど、（一度）ホテルに戻ってリラックスしていたら、だいぶ落ち着いてきて。ご飯も喉を通るようになって『あ、これは落ち着いた証拠では』と」。食欲をフックに「お米はエネルギーです」と、おにぎりを食べ充電して「あ、いける、みたいな感じになりました」。自分を受け入れ「緊張し疲れちゃった」と、最後は気持ちを整えて会場入りしていた。

最終滑走のＳＰは、冒頭の３回転ルッツを流れるように決めると、続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、後半の３回転フリップ―トウループまで全て成功。演技後は喜びの咆哮で会場を沸かせた。地元・兵庫から近い大阪開催のＮＨＫ杯。「身近な人に、身近なところで国際大会を見てもらえるっていうのはなかなかないチャンスなので、しっかりいい演技をしようと思って頑張りました」と胸を張った。

今大会優勝すれば、ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出が決まる。現役引退を表明している２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズン、地元で最後の雄姿を届ける。フリーに向け、坂本は「本当に、ミス一つも許されない。今は一つミスをすると崩れちゃうので、最後まで気を抜かずにやります」と、一層表情を引き締めた。