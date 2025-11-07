°æ¾å¾°Ìï¡¢£±£²¡¦£²£·¥µ¥¦¥¸¶½¹Ô¤Ç¥Ô¥«¥½Àï¡Öº£²ó¤ÏÅÝ¤·ÀÚ¤ë¡×£¹·îÁ°Àï¤Ï´°Éõ¾¡Íø¡¡ÍèÇ¯£µ·îÃæÃ«½á¿ÍÀï¤Ø¤ÎÁ°¾¥Àï¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£É£Î£Ç¡¡£Ö¡§£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ï£Æ¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¡Ê£±£²·î£²£·Æü¡¢¥ê¥ä¥É¡Ë¤Î³«ºÅÈ¯É½²ñ¸«¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÁª¼ê£¶¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡££´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤Ï£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¡ÖÍèÇ¯£µ·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Æ±¶½¹Ô¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÎÙ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡£¹·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡ËÀï¤Ç¤Ï¡¢Â¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç´°Éõ¤·¤Æ¤ÎÂçº¹È½Äê¾¡¤Á¤Ç¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¥Ô¥«¥½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡Ê¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡ËÀï¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢¥Ô¥«¥½»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¹¥ÀïÅª¤Ç³Ú¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤¤ê¤¿¤¤¡£¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¾¡¤ÁÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£