6日に解禁を迎えたズワイガニ漁。石川県産最高級カニブランド「輝」には450万円の値がつき、さっそく金沢市内の料理旅館で振舞われました。



6日、解禁初日を迎えたカニ漁。



午後7時半、注目の初競りが始まります。



「これやな。しいて言うなら」「こっちでやるか」



ことし新設された新ブランド「一番推し」。

それぞれの漁船で、一番のカニだけが名乗れる称号です。



6日は49匹の一番推しが誕生、最高50万円の値がつきました。





その「一番推し」を持ちより、最高級ブランド「輝」の認定を狙う「蟹ー1グランプリ」。山下 実々 記者：「 加能ガニの最高級ブランド『輝』が選ばれました」この日、唯一、「輝」に選ばれたのは、珠洲の漁船が水揚げした1匹。

金沢市内の料理旅館が450万円で落札し、2021年の500万円に次ぐ、過去2番目の高値となりました。



つる幸・竹本 啓亮 さん：

「プランはなく、何がなんでも落としたいって気持ちで、こうやって持ってみますと、重いです。珠洲の方の思いも入っているのかなと思いまして、こんな立派なカニを、おいしい料理として提供したいなと思っています」



競り落とした旅館「つる幸」は、閉店した老舗料亭を改装し、7日がオープン初日です。



競り落とした「輝」を、客の前でさばき…

「すご～い！」

「人生で見たカニの中でも間違いなく1番大きいですし、幸せをわけてもらえるようで、とてもうれしいです」



鮮度を生かした刺身や焼きガニなどで提供されました。



来店客：

「カニが口の中いっぱいにうまみが広がって、こんなカニ、初めていただきました」



初セリから一夜明けた、金沢市の近江町市場でも早速、初物が店頭に並びました。

買い物客：

「これを見に来たので、圧巻で面白いです」

「ゆでたりとか、カニ刺しにしたりとか」

「カニ食べるの」



気になる価格は…



大口水産・荒木 優 専務：

「今年はメスが規制をかけていたこともあって、割と入荷少な目なのでちょっと、1割高かったかな。身入りもよくて、しっかり量も用意されてるので、いいカニが多いですね。寒くなったりすると鍋とか、いろんなものにして食べてもらいたい」



今シーズンのカニ漁は、オスのズワイガニが来年3月20日まで、メスの香箱ガニはことしの12月29日まで行われます。