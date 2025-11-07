最高級ブランド｢輝｣に450万円 落札の金沢の料理旅館で振舞い 店頭の“ズワイガニ初物”でにぎわい
6日に解禁を迎えたズワイガニ漁。石川県産最高級カニブランド「輝」には450万円の値がつき、さっそく金沢市内の料理旅館で振舞われました。
6日、解禁初日を迎えたカニ漁。
午後7時半、注目の初競りが始まります。
「これやな。しいて言うなら」「こっちでやるか」
ことし新設された新ブランド「一番推し」。
それぞれの漁船で、一番のカニだけが名乗れる称号です。
6日は49匹の一番推しが誕生、最高50万円の値がつきました。
山下 実々 記者：
「 加能ガニの最高級ブランド『輝』が選ばれました」
この日、唯一、「輝」に選ばれたのは、珠洲の漁船が水揚げした1匹。
金沢市内の料理旅館が450万円で落札し、2021年の500万円に次ぐ、過去2番目の高値となりました。
つる幸・竹本 啓亮 さん：
「プランはなく、何がなんでも落としたいって気持ちで、こうやって持ってみますと、重いです。珠洲の方の思いも入っているのかなと思いまして、こんな立派なカニを、おいしい料理として提供したいなと思っています」
競り落とした旅館「つる幸」は、閉店した老舗料亭を改装し、7日がオープン初日です。
競り落とした「輝」を、客の前でさばき…
「すご～い！」
「人生で見たカニの中でも間違いなく1番大きいですし、幸せをわけてもらえるようで、とてもうれしいです」
鮮度を生かした刺身や焼きガニなどで提供されました。
来店客：
「カニが口の中いっぱいにうまみが広がって、こんなカニ、初めていただきました」
初セリから一夜明けた、金沢市の近江町市場でも早速、初物が店頭に並びました。
買い物客：
「これを見に来たので、圧巻で面白いです」
「ゆでたりとか、カニ刺しにしたりとか」
「カニ食べるの」
気になる価格は…
大口水産・荒木 優 専務：
「今年はメスが規制をかけていたこともあって、割と入荷少な目なのでちょっと、1割高かったかな。身入りもよくて、しっかり量も用意されてるので、いいカニが多いですね。寒くなったりすると鍋とか、いろんなものにして食べてもらいたい」
今シーズンのカニ漁は、オスのズワイガニが来年3月20日まで、メスの香箱ガニはことしの12月29日まで行われます。