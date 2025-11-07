Ä¹Åè°ìÌÐ ¡ØOfficialÉ¦ÃËdism¡Ù¤Î¿Í¿ôÃÎ¤é¤µ¤ìÀä¶«¡Ö£´¿Í¤â¤¤¤ó¤Î¡ª¡© ¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ï£æ£æ£é£ã£é£á£ìÉ¦ÃË£ä£é£ó£í¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëà¸í²òá¤òÏªÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ëÄ°¼Ô£±£°£°¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´¶Æ°¾ìÌÌ¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¶Ê¡¡£Ô£Ï£Ð£±£°¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÌÐ¤Ï¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Î²Î¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö£Ó£õ£ð£å£ò£æ£ì£ù¡×¤Î¡Ö¥¿¥Þ¥·¥¤¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¡¢£Ó£õ£ð£å£ò£æ£ì£ù¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£²¶¡¢²Î¼êÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡££Ó£õ£ð£å£ò£æ£ì£ù¤Ã¤ÆÃË¤Ç¤¹¤«¡©¡¡½÷¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¥ç¥È¥ó¡£½÷À¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö½÷¤Î¿Í¡©¡¡ÉÄ»ú¤Ï¡©¡×¤È¿¿·õ¤Ê´é¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö£Ï£æ£æ£é£ã£é£á£ìÉ¦ÃË£ä£é£ó£í¡×¤Î¡Ö½ÉÌ¿¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢à¥Ò¥²¥À¥óá¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¤³¤Î£²¡Á£³ÆüÃæ¤Ë¡×¤È¤·¤¿¤ê´é¡£¤·¤«¤·¡¢¶Ê¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö²ÎÀ¼¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï£±¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡Ö¥Ò¥²¥À¥ó¤Ï£´¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÊÖ¤¹¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö£´¿Í¤â¤¤¤ó¤Î¡ª¡©¡¡¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£
¡¡¹â¶¶¤«¤é¡Ö¥Ò¥²ÌÌÃË¤Î£±¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Ö²¶¡¢¥Ò¥²¤Î¤¹¤´¤¤Ä¹¤¤¿Í¤¬£±¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥²¤«¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£°ã¤¦¤Î¡©¡¡£´¿Í¤â¤¤¤ó¤Î¡ª¡©¡¡¥Ï¥¢¡Á¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¶Ã¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£