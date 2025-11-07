à¹©Æ£¤á¤°¤ß40¼þÇ¯Âç²ñá¤òÍèÇ¯10·î³«ºÅ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Âç²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¡×
¡¡¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó¤Ç£Ç£Í¤òÌ³¤á¤ë¹©Æ£¤á¤°¤ß»á¤Î¡Ö£´£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡½¼ÙÆ»É±ÅÁÀâ¡½¡×¤ò¡¢ÍèÇ¯£±£°·î£±£·Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ££Ç£Í¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯£¸·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ì¤«¤é£´£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤ò¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ËÂç²ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¹©Æ££Ç£Í¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤Ï¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Âç²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¡¡¥¸¥ã¥¬¡¼¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë¤Ï¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¢Î©ÌîµªÂå¡¢¿À¼èÇ¦¡¢¥³¥ó¥Ð¥Ã¥ÈËÅÄ¡¢¥·¥ã¡¼¥¯ÅÚ²°¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼Á°Çñ¡¢£Ò£É£Å¡¢ËÅÄ¿¿ÆàÈþ¡¢¾®¶¶·úÂÀ¡¢¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¹¥±¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£