¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼£Ø¤Ï¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ó¡ª £±Ç¯£±£°¤«·î¤Ö¤ê¤Ëµ¢´Ô¡ÖÆüËÜ¤¬Îø¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÊÆ£Á£Å£×¤Î¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ó¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼£Ø¤È¤·¤ÆÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£·Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇÆ±¥ê¡¼¥°Àï¤¬³«Ëë¡£Æ±Âç²ñ¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ø¤Ï£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡¢·î»³ÏÂ¹á¡¢Íü°É¤ÈÁÈ¤ß¡¢ÁÔÎï°¡Èþ¡õ¥ì¥Ç¥£¡¦£Ã¡õ¥Ü¥¸¥é¡õÅ´¥¢¥¥é¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤ÎÆü¤Î£Ø¤¬¤¢¤ÎÂçµð¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥á¡¼¥¬¥ó¡×¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡£µÊ¬²á¤®¤è¤¦¤ä¤¯¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¥á¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢Âç²ø½Ã¡¦¥Ü¥¸¥é¤ÈÂÐÖµ¡£¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·ÆùÃÆÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤·¹ç¤¦¤È²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¡£ºÇ¸å¤Ï£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤È¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¥¢¥¥é¤Ë·è¤á¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÊú¤¨¾å¤²¤¿¥á¡¼¥¬¥ó¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ÇÄÀ¤á£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥ó¤Ï£²£°£²£³Ç¯£··î¤Ë½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Åö»þ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÃæÌî¤¿¤à¤ËÄ©Àï¡£ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¤ÎµðÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇÆÃÂç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£Æ±Ç¯½©¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ç¤ÏÉñ²Ú¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÍ¥¾¡¡££²£´Ç¯£±·î¤Î¹âÅÄÇÏ¾ìÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¥Þ¥Ã¥È¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢º£Ç¯¤«¤é£Á£Å£×¥Þ¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤Ï¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥á¡¼¥¬¥ó¡ª¡¡»ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼£Ø¤Ï¥á¡¼¥¬¥ó¤ä¡£¤³¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤¦¤Á¤é£²¿Í¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ª¤±¤è¡ª¡×¤È²øµ¤±ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¥á¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆüËÜ¤¬Îø¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£Ç¯¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤Ï¿·¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤ÈÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ï¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£