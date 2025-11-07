全国で多発→「屋根の板金が浮いている」と不安を煽る詐欺の手口！大雨・台風シーズンに多発する悪質詐欺を目撃した郵便配達員【作者に聞く】
大雨や台風のシーズンになると、民家の屋根を見上げ「お宅の屋根の板金が浮いているのが見えて、親方が心配だから見てあげて来いって…」と、善人のふりをして近づいてくる人が各地に現れる。しかし、これは詐欺であることが多い。今回は、郵便配達員が実際に目撃した詐欺師の話を紹介する。
■全国で多発！「お宅の屋根が」と不安を煽る詐欺の手口
現役の郵便局員である送達ねこさん(@jinjanosandou)は、自身が見聞きした体験談を漫画化しており、他局の同僚たちからも体験談が寄せられるようになった。今回、I局のコージさんから聞いた話は、全国各地で起こっている詐欺だという。
この漫画がSNSにアップされると、多くの読者から反響が届いた。「両親がその手口に引っかかり430万円だまし取られました。取り返しましたが、弁護士費用に50万円かかりました…」といった具体的な被害報告や、「うちにもお宅の屋根が…と訪ねてきました」「テレビのアンテナが傾いているので落ちたら危ない、と言ってきました」など、体験者たちの書き込みがコメント欄にあふれた。
東京西部の工務店勤務の読者からも「お客様からよく相談を受けます。数年前から結構増えているようです」という声が届いた。送達ねこさんは、自身が聞いた千葉の話に加え、東京西部でも起こっていることに「広範囲で起こっている詐欺事件のようで心配です」と語る。
