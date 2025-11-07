【実録】「死んでいてもおかしくなかった」--クマ研究者が冬眠穴で遭遇した、母グマとの極限の対峙
「クマは、私たちが思っている以上に身近にいます」--。
東京都内でも目撃情報が相次ぎ、全国では過去最多の死者が出るなど、人里と森の境界線があいまいになりつつある現代。その一方で、私たちのクマに対する知識は「冬眠する動物」という程度の漠然としたイメージに留まっていないでしょうか？
実際、クマ研究者が命懸けで冬眠穴の調査に挑むと、そこには驚くべき生態の事実と、想像を絶する危険が潜んでいました。
本記事では、ツキノワグマ研究の第一人者である小池伸介氏の著書『ある日、森の中でクマさんのウンコに出会ったら〜ツキノワグマ研究者ウンコ採集フン闘記』（辰巳出版）から、雪山でクマの冬眠穴に顔を突っ込んでしまった、という衝撃のエピソードを紹介。時にユーモラス、時にデンジャラスな研究の最前線から、「クマの実像」に迫ります。
冬眠穴の研究は、私の前には1人しかやっている人がいなかった。海外では何十年も前からわかっていたのに、日本ではほとんどわかっていない。
そりゃそうだろう。クマが生息しているような山奥を真冬に探索するのは、それなりの技術と経験が必要だ。冬山に入る装備も必要になるし、一式揃えると結構お金がかかる。私のような気軽さでやってみようと思った人はまずいなかっただろう。
初めて冬眠穴の調査に出かけたのは、修士1年生のときで、調査場所はやはり山梨だった。山梨の会社の社員の人で興味のある人と連れ立って、ワカン（「輪かんじき」の略称で、雪の上を歩くときに足が埋まりにくくするために靴に取り付ける道具）を付けて雪山に入った。
冬眠中なのでクマは動いていないはず。ということは、発信機を付けた個体ならば簡単に探せるだろうと期待していたのだが、甘かった。
クマが岩穴や谷の奥深くに入ってしまって電波が拾えないのだ。電波をキャッチできても「そこは人間には無理」と探検部で鍛えた私ですら血の気が引くような場所ばかりだった。1年目は空振りに終わった。
しかし、2年目の春、行動範囲が狭いメスの電波をキャッチした。そこは集落の近くで比較的アクセスしやすい場所だったが、険しく切り立った尾根だった。
そこに木が生えていて、その根っこの下に空いた大きな空間に冬眠していたらしい。尾根をよじ登って冬眠穴に着くと、興奮のあまり私は穴に顔を突っ込んでしまった。
「やった。ついに見つけましたよ！」
目の前に大きな黒い穴が2つ現れた。それは寝ているクマの鼻の孔あなだった。
このときのことは思い出すたびにゾッとする。初めてクマの冬眠場所を発見できたのはとても嬉しかったのだが、あれは私があまりにも軽率で死んでいてもおかしくないほど危ない状況だった。
あとでわかったのだが、このメスは穴の中で出産して子育ての最中だったのだ。招かれざる客から我が子を守ろうとすれば攻撃的にもなるだろう。一歩間違えば冬眠の邪魔をされたクマを激怒させて襲われていたかもしれない。
近くにビデオカメラを設置して、さあ観察するぞと意気込んだものの、ほどなく子どもを連れて引っ越しをしてしまった。この冬眠穴には2つ出口があって、母子は裏口から出ていったらしい。やかましい人間に見られながら子どもを育てる気になれなかったのだろう。
山梨の場合、クマの冬眠場所は、人がやすやすと近寄れない急峻な場所が多かった。やはり崖の上の木の根元の空間とか、濃い藪に囲まれた崖の上とか、尾根の真下にある沢の源流の近くとか、恐ろしくアクセスが悪いところばかりだった。
おそらく山梨では特に冬眠の時期が狩猟のシーズンに当たるため、人間を恐れていたのだろう。その後も現在にいたるまでたびたび冬眠穴の調査は行ってきた。ときには命の危険を感じるようなハプニングもあった。
ちなみに冬眠以外の場合、クマは意外なほどその辺に転がって寝ている。どうやら寝心地重視で場所を選んでいるようだ。大きな木の根元の少しフラットになったところに寝ていることがある。
針葉樹の上も森のクマたちの間で人気である。枝が横に伸びて安定した寝床になるだけでなく、夏場は下から風が吹いて涼しいのでなかなか寝心地がいいらしい。地面に寝るときは平坦な場所を選んでいる。藪がちな場所では、ツルなどでベッドを編んで寝ているクマもいた。この書籍の執筆者：小池伸介 プロフィール
ツキノワグマ研究者。東京農工大学大学院農学研究院教授。博士（農学）。専門は生態学。主な研究対象は、森林生態系における植物―動物間の生物間相互作用、ツキノワグマの生物学など。現在は、東京都奥多摩、栃木県、群馬県の足尾・日光山地においてツキノワグマの生態や森林での生き物同士の関係を研究している。1979年、名古屋市生まれ。著書に『ある日、森の中でクマさんのウンコに出会ったら〜ツキノワグマ研究者ウンコ採集フン闘記』（辰巳出版）など。(文:小池 伸介)
