今のままでは“介護難民”が増えてしまう…大切な司令塔「ケアマネジャー」が減り続けている深刻な理由
要介護者が増え続ける一方、介護サービスの司令塔となる「ケアマネジャー」は減少傾向にあります。このままでは、必要な介護サービスを受けられない「介護難民」が増えてしまいかねません。ケアマネジャーが減っている理由と必要な対策について、介護アドバイザーの横井孝治が解説します。
要介護（要支援）認定者数は2040年にピークを迎えるといわれており、988万人に上るとのこと。この状況に不安を感じる人も少なくないはずです。
そんな中、介護において中心的な役割を果たす「ケアマネジャー」の数はどうなっているのか。ケアマネジャー資格受験者の推移を見ると、2000年に12.8万人、2010年に14万人、2020年になると急激に減って4.6万人、2024年5.3万人と若干増えたものの当初の勢いは全くない状況です。
受験者の中から合格した人「ケアマネジャー資格取得者」は、2000年に4.4万人（合格率34.2％）、2010年2.9万人（合格率20.5％）、2020年0.8万人（合格率17.7％）、2024年1.7万人（合格率32.1％）。2024年に若干盛り返したものの、介護保険ができた2000年ごろと比べると見る影もない状況です。
ケアマネジャー有資格者数と従事者数、つまり、今ケアマネジャーの資格を持っている人がトータルで何人いるのか、そしてそのうち何人がケアマネジャーとして働いているのかを見てみましょう。
ケアマネジャーの資格取得試験第1回〜27回までに資格を取得した人は合計76.8万人です。そのうち現在ケアマネジャーとして従事している人は18.3万人にすぎません。
これまでの結果を踏まえると、受験者や資格取得者、従事者のいずれも大幅に減り続けていると言えそうです。
▼理由1：賃金、待遇の低さ
ケアマネジャーの業務は非常に複雑です。そして責任も重大。しかし給与は他の介護職、例えばヘルパーと比較してもとても恵まれているとは言いにくいです。厚生労働省の調査でも「賃金・処遇が低いこと」が人材確保が難しい最大の要因として挙げられています。
そのような中、特に問題となっているのは「処遇改善加算」。介護業界の給料や待遇は他の業界に比べると低く、成り手が少ないため、国から「改善加算」という加算金を介護報酬に上乗せして支払うことで、現場で働く人たちの賃金や環境を向上させる措置のことです。
ただし、現場で働く介護スタッフやヘルパーは対象となっているものの、ケアマネジャーは対象外なのです。ここが大きな問題点です。地域や事業者の種類、事業者の経営方針にもよりますが、介護スタッフよりケアマネジャーのほうが収入が少なくなってしまうケースも珍しくありません。
筆者は、他の介護スタッフと比べて100万円ほど年収が低いという人の話を聞いたことがあります。
▼理由2：シャドウワークによる業務負担の増大
「シャドウワーク」とは、本来の業務以外に発生する法定外業務のことを指します。このシャドウワークの増加がケアマネジャーにとって大きな負担となっています。おひとりさまや老老介護の利用者が増え、親族の支援が期待できないケースが増加したことが主な要因でしょう。
よくあるシャドウワークの事例は以下の通り。
・利用者が入院するときの対応
・救急搬送時の同行
・書類作成の代行
本来なら成年後見人が行うべき業務まで抱え込まざるを得ない状況に陥っているケースも多いのです。
▼理由3：更新研修制度による負担
ケアマネジャーの資格維持には定期的な更新研修が必要なのですが、それも大きな負担の1つになってしまっています。例えば、地方在住のケアマネジャーの場合、研修会場に行くまでの移動時間や交通費、研修期間中の代替職員の確保などは事業者にとって大きな問題となっています。
ケアマネジャーの更新研修制度に必要な時間は以下の通りです。
・更新研修（初回）：88時間
・更新研修（2回目以降）：32時間
・主任ケアマネジャー研修（初回）：70時間
・主任ケアマネジャー更新研修：46時間
実務に追われる中でこれだけまとまった時間を確保するのはとても大変なことです。さらに、出産や育児などで休職している人の場合、更新研修のためだけに自宅から離れた会場に行くのは難しいこともあります。結果として資格を失ってしまうことにもつながりやすいのです。
▼理由4：受験資格要件の厳しさ
ケアマネジャー試験を受験する資格を得ること自体のハードルがかなり高いことも、ケアマネジャーが減ってしまう理由の1つと言えそうです。もし新しくケアマネジャーになりたいと考える人がいたとしても、実際に試験を受けるまでのハードルが高すぎるため受験に至らず、参入障壁となってしまっているわけです。
ケアマネジャーの受験資格要件はまず、「指定の国家資格」または「相談援助業務」の経験があること。そして5年以上の実務経験、かつ900日以上の従事実績があること。この全てを満たして初めてテストを受けられるようになるのです。
指定の国家資格には医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師などさまざまな国家資格が挙げられています。そして相談援助業務は生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援などが該当します。
なお、「実務経験5年以上」というのはあまりに長すぎるのではないか、というのは国も同じように考えていて、「3年」に減らす方向で検討していると報道されています。
▼理由5：ケアマネジャーの高齢化
現在60歳以上のケアマネジャーの割合が増えており、60歳以上のケアマネジャーは全体の33.5％を占めるという統計もあります。一方で、45歳未満の従事者の割合は減少中。今後定年退職者が増えていく中で、若い世代の成り手が増えなければ、ケアマネジャーの数はかなりの勢いで減少する可能性も否定できません。
▼対策1：受験資格要件の緩和
先述しましたが、厚生労働省は【実務経験5年以上】という受験要件を、2年または3年以上に短縮する方向で検討を進めています。また、受験資格の対象となる資格についても拡大する方向とのことです。
受験のハードルが下がることは、新規参入者の増加につながりやすくなります。一方で、ケアマネジャーの質が下がってしまう懸念があるのも事実です。
また、ケアマネジャーよりも元の資格を使って仕事をしたほうが稼げるという問題は残り続けると、筆者が考えます。例えば、現在看護師の人は、ケアマネジャーになるよりも看護師のまま働き続けたほうが、年収はかなり多くなるでしょう。
年収が高いのになぜわざわざ看護師を辞めてケアマネジャーにならなければいけないのか。よほどのモチベーションが高い人、介護についての思いがある人でなければ、そう思って当然と言えるかもしれません。
▼対策2：処遇改善策の推進
居宅介護支援の介護報酬に処遇改善加算を導入し、賃上げを実現することが、業界団体などから強く要請されています。ケアマネジャーとして働く人にも処遇改善加算として給料の上積みするよう、国として支援してほしい。これは至極当然と言わざるを得ません。
社会的にも大きな意義を持っているのに、資格取得の難易度が高く、なおかつ圧倒的に人数が足りていないという状況ならば、報酬を増やさなければいけないですし、その報酬を事業所だけの責任とするのは現実的に無理です。
介護報酬の全体が増えない今の状況において、赤字の事業者も多いです。ケアマネジャーに適正と思われる給料を支払うと赤字幅が大きくなりつぶれてしまうかもしれません。それは利用者側としても困ってしまうわけです。
一時的かもしれませんが、現時点では国がその費用を負担することも必要ではないでしょうか。
▼対策3：研修制度の抜本的改革
研修負担を軽減するための制度改革が進められているといいます。特に地方在住のケアマネジャーの負担軽減が期待されています。主な改革のポイントは以下の通りです。
・オンライン受講の本格導入
・研修の分割受講制度の確立
・地域医療介護総合確保基金による受講費用の補助拡大
・全国統一的な研修カリキュラムの整備
地方在住のケアマネジャーにとって、時間やお金をかけて研修会場に行かずオンラインで研修が受けられるのはうれしいはず。資格取得だけではなく、資格維持に必要な更新研修制度のハードルを下げることも、重要ではないかと思われます。
▼対策4：ICT活用による業務の効率化システム化
可能な業務は徹底的にシステム化を図り、利用者1人当たりにかかる業務負担の軽減が急務とされています。主な効率化のポイントとして挙げられているものは以下の通りです。
・AIによるケアプランの作成支援
・タブレット端末を活用した訪問記録の電子化
・オンラインによるサービス担当者会議の実施
・電子署名による書類のペーパーレス化
なお、ケアマネジャー全体の高齢化が進んでいる中で、最新技術を使いこなせる人材を確保することは、難しい部分もあると考えられます。使い勝手のいい技術やサービスがどんどん出ているとはいえ、覚えるための勉強や練習も必要です。ただ導入すればいいわけではないあたりに、難しさのポイントがあるのではないでしょうか。
▼対策5：潜在ケアマネジャーの復職支援
出産育児や引っ越しなどによる転職、休職などで、資格は持っているものの現場を離れている「潜在ケアマネジャー」の復職を支援することも重要です。これには、潜在看護師を掘り起こすための取り組みが参考になるはずです。
看護師の資格は持っているけれど、子どもを出産するタイミングで休職し、その後復帰していない人は多いです。こうした人が復職しやすくするために、例えば子どもを預けられる施設と連携したり、夜勤はしなくていいという新しい雇用の受け入れ方を模索したりなど、さまざまな取り組みが病院やクリニックで行われています。
こうした取り組みを介護事業者にも推進していく必要があるのではないでしょうか。さらに国や自治体が後押ししてあげる必要もあるのではないかと考えます。
▼横井 孝治プロフィール
両親の介護をする中で得た有益な介護情報を自ら発信・共有するため、2006年に株式会社コミュニケーターを設立。翌年には介護情報サイト「親ケア.com」をオープン。介護のスペシャリストとして執筆、講演活動多数。また、広告代理店や大手家電メーカーなどでの経験を生かし、販促プロデュース事業も行う。All About 介護・販促プロモーションガイド。
(文:横井 孝治（介護アドバイザー）)
