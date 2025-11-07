台風26号の進路はどうなる？

気象庁によりますと、台風26号は、７日午後9時現在、フィリピンの東を時速25kmの速さで西へ進んでいます。

【画像を見る】日本に接近する？進路予想図 雨風シミュレーション 16日間天気予報

中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30m/s 最大瞬間風速は45m/s

①気象予報士が解説

②日本への影響は？

③8（土）～12（水）の雨と風のシミュレーション

④13（木）～16（日）までの雨と風のシミュレーション

⑤雨や風への警戒は？「早期注意情報」

⑥全国の16日間天気予報

気象予報士が解説

予想進路や日本への影響などについて、RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士が解説します。



（宮本大句見 気象予報士）

「フィリピンの東には台風26号が位置しています。今後、発達しながら西よりに進む予想です。



台風は海面水温が27℃以上であれば発達しやすくなります。今後の進路にあたるフィリピンの東は海面水温が30度以上の領域があり、台風は非常に強い勢力まで発達し、フィリピンに上陸する可能性があります。



来週月曜日には南シナ海に位置して、徐々に北に進路を変える見通しです」

日本への影響は？

━日本に接近するのでしょうか？



（宮本大句見 気象予報士）

「水曜日以降の進路はまだ不透明な状況です。ただ、シミュレーションの一つである雨と風の予想によると、次第に進路を東に変える傾向となっています。



台湾付近を過ぎると、中心付近の渦が不明瞭になってきます。しかし、熱帯由来の雨雲が来週木曜日から金曜日ごろに本州太平洋側の地域にかかる可能性があります。



このシミュレーションは予想結果の一つで、進路や発達の程度には大きなブレ幅がある状況です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください」

8（土）～12（水）の雨と風のシミュレーション

13（木）～16（日）までの雨と風のシミュレーション

雨や風への警戒は？「早期注意情報」

（宮本大句見 気象予報士）

「来週月曜日～水曜日ごろは南西諸島で大しけや警報級の大雨のおそれがあります。台風26号の接近に伴って、荒れた天気になることが考えられ、大きな影響を受けるおそれがあるため、注意・警戒が必要です」

全国各地の16日間天気予報