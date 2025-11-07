SMBC日興証券・吉岡秀二が進める提携戦略「米投資銀行との合弁で攻める」
提携を生かして 「デジタル富裕層」取り込み
「不確実性が高い中にあっても、株価はしっかりした動きをしている。投資家さんからの日本株への期待は強いと感じている。基調としては強い」─こう話すのは、SMBC日興証券社長の吉岡秀二氏。
日本の株価は高値圏で推移している。2025年10月4日の自民党総裁選で高市早苗氏の就任が決まった後、日経平均株価は急騰。4万8000円台を付けたが、公明党の連立政権離脱で先行き不透明感も漂うなど、予断を許さない状況。
多くの投資家が同じような投資戦略を取ってきていることもあり、プラスでもマイナスでも、何か大きなイベントがあると、相場が1つの方向に大きく動くというのは、過去にも経験していること。「こうしたことに対する警戒感は常に必要」と吉岡氏。
リテール（個人向け営業）は、政府の「資産運用立国」の方針、足元の株高などを受けて、これまで投資をしてこなかった人も投資を始めるなど活況。だが、「まだ現預金が多いのが現実。個人金融資産は世界で２位だが、投資信託の保有は８位という状況。我々としては『国の豊かさ』の実現にどう貢献するかが問われる」（吉岡氏）。
「新NISA」スタート後に投資を始めたような層は、まだ資産額が小さく、ネット証券を利用しているケースも多い。こうした層は、なかなか対面証券を選ぶことは少ないが、例えば米国などでは改めて対面証券のアドバイスを求めるニーズが強まっており、日本にもその流れが訪れる可能性もある。
同時に、40代から60代で一定の資産を持ち、日常的にスマートフォンを使いこなし、通常の取引はネットを活用しているが、時にはリアルでプロのアドバイスを欲する層を「デジタル富裕層」と規定。
この層に対しては、三井住友フィナンシャルグループ、SBIホールディングスなどと共に新会社を設立。個人向け金融総合アプリ「Olive」の中で最上位に位置する決済・資産運用サービス「Olive Infinite」の提供を26年春から開始する予定。「中長期戦略として、しっかり育てていきたい」
吉岡氏は改めて自社を「対面サービスが充実している証券会社として選ばれている」と定義。その役割を、さらに高度化することを目指す。
その1つの施策が、米資産運用会社・ブラックロックが提供するポートフォリオ分析システム「Aladdin Wealth」を活用した「Nikko PRM（ポートフォリオリスクマネジメント）」。17年に導入し、顧客の資産管理を強化。24年6月には、機能をバージョンアップした「Nikko PRM Prime」の提供を開始。
前述のように、今も日本の個人のコア資産は現預金。だが、金利が付く世界が戻り、インフレ傾向が強まる中、資産運用の必要性は高まっている。例えば年金の世界でもGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が資産を大きく4つに分けて分散投資をしている。
「個人投資家が、機関投資家のような考え方でベンチマーキングを考える時に、『Nikko PRM Prime』は非常にいいツール。このツールによって、お客様の金融資産全体にアクセスでき始めている」と手応えを感じている。
グループ一体で 資産運用を担う人材育成
個人向け営業の手法についても、SMBC日興証券は22年から、営業スタイルを従来型の、株式などを売買したことによる手数料で利益を得る形から、顧客の資産積み上げを成果として考える「資産管理型営業」に大きくカジを切っている。「お客様の資産を増やす方向に、我々のインセンティブが働くようになっている」
