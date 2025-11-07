◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦 三菱自動車岡崎2―1Honda（2025年11月7日 京セラD）

昨年準優勝のHondaが延長10回タイブレークの末、三菱自動車岡崎にサヨナラ負けした。今秋ドラフト会議でDeNAから4位指名された片山皓心は先発して6回を3安打1失点。自身に勝敗はつかなかったが「初戦よりは準備してきたものを出せたと思います」と振り返った。

日立一（茨城）から桐蔭横浜大を経て、今季が入社5年目。プロ入りする27歳の左腕にとって、この日が一つの区切りとなった。「このチームでもっとやりたかったのが本音です」。Hondaに在籍中は2度の左肘手術を経験。2年間、実戦から遠ざかる時期もあった。地道なリハビリを乗り越え、チームの大黒柱となった苦労人。社会人野球での生活を通した得た財産を「諦めないこと。言うのは簡単ですが、いつ復帰できるかも分からない。信念を持って、復帰できるビジョンから逆算して、一日一日を積み重ねていくことです」と表現した。

プロ入り後は即戦力として期待されるが、謙虚に足元を見つめる。「まだ課題がたくさんある。来年1月の合流までに野球がうまくなるよう練習していく。とにかく勝てるピッチャーになりたい」と先を見据えた。