【北京＝東慶一郎】中国国防省は７日、中国軍３隻目の空母「福建」が５日に南部・海南省三亜で就役したと発表した。

艦載機の射出用に電磁式カタパルトを装備した初の中国空母で、これまでは米空母だけが実用化に成功していた。新たに早期警戒機の艦載運用が可能となる。台湾有事に際し米軍の接近を阻む能力を誇示する狙いもある。

福建は満載排水量は８万トン超で、リニアモーターの原理で艦載機を射出する電磁式カタパルトを初採用した。最新ステルス戦闘機のほか、広範囲の索敵能力を持つ早期警戒機も艦載する。

福建の就役に伴い、既に配備されている「遼寧」「山東」とあわせ、空母を交代で展開できる３隻での運用体制が整った。台湾有事の際には台湾東方の西太平洋に展開し、米軍の増援を阻む作戦行動を取るとみられる。

発表によると、習近平（シージンピン）国家主席は５日、三亜の軍港で行われた記念式典に出席した。式典後、習氏は福建に乗艦して視察し、乗組員に「福建の戦闘力建設への貢献」を求めた。自ら電磁式カタパルトの発射ボタンを押し、装置の動きを確認する場面もあったという。

上海で建造された福建は、２０２２年６月に進水し、２４年５月から試験航海を繰り返していた。