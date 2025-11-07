¡Úµð¿Í¡Û³°¤Ï¿¿¤Ã°Å¡¢Í·±àÃÏ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó²£ÌÜ¤Ë¡Ä¼ã¼ê¤¬£¸»þ´Ö¤ÎÌÔÎý½¬
¡¡µð¿Í¤¬£Ç¥¿¥¦¥ó¤È£Çµå¾ì¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬£·Æü¡¢Âè£³¥¯¡¼¥ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¸áÁ°£¹»þ¤«¤éÌó£¸»þ´Ö¤ÎÌÔÎý½¬¡£¼¼Æâ¤Ç¤Î¸ÄÊÌÎý½¬¤â´Þ¤áÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸á¸å£µ»þ¤Ë¤Ï³°¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ç¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÍ·±àÃÏ¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÌî¼ê¡Û
¥¢¥Ã¥×¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢Æâ¡¦³°ÌîÏ¢·¸¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¡¢¥Á¡¼¥àÂÇ·â¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¡¢ÅêÆâÏ¢·¸¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡¢Ãë¿©¡£
£Ç¥¿¥¦¥ó¤«¤é£Çµå¾ì°ÜÆ°¡£
¡¡¼¼Æâ¤ÇÂ®µå¥Þ¥·¥ó¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥·¥ó¡¢¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥·¥ó¡¢¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡¢ÀµÌÌ¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÂÇ¤Á¡¢ÃÖ¤¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Î£¸¤«½ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ·âÎý½¬¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¼éÈ÷¡¢¸ÄÊÌÎý½¬
¡ÚÅê¼ê¡Û
¥¢¥Ã¥×¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¡¢ÅêÆâÏ¢·¸¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥Î¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¡¢Ãë¿©¡£
£Ç¥¿¥¦¥ó¤«¤é£Çµå¾ì°ÜÆ°¡£
¼¼Æâ¤ÇÂÇ·âÅê¼ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¸ÄÊÌÎý½¬¡£