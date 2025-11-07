巨人から育成ドラフト５位で指名されたオイシックス・知念大成外野手（２５）が７日、ジャイアンツタウンとジャイアンツ球場の室内で行われている巨人の秋季キャンプに参加した。

学生や社会人ではない独立リーグなどの選手であれば契約前の練習参加が可能ということから実現。シートノックやフリー打撃など約８時間の猛練習をこなした。

昨年オイシックスで指導していた橋上オフェンスチーフコーチは知念の強みについて「技術面で言うとバットコントロールですね。器用がゆえにボール球に手を出すこともあるんですけど、コンタクト力はかなり高いものがあると思うので、その辺は楽しみにしています」と、うなずいた。

オイシックスでは昨季イースタン・リーグ首位打者（打率３割２分３厘）、今季は打点王（６６打点）と最多安打（１２６安打）に輝いた。同コーチは「２年間のイースタン・リーグの成績を見れば、どの球団でも次の年のキャンプで１軍でも戦力として考えられるレベルだと思う」とし、「本人も２年だ３年だと悠長なことを考えていないはず。１日目から勝負だと思って来ていると思うので、その辺は期待したいところです」と語った。