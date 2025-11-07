自分の浮気が原因で彼女と別れることになった人は、そのあとの恋愛はうまくいかないことが多いようです。また家族が彼女のことを気に入っていた場合、親に責められることもあるようで……。今回は、彼女と別れたら家族に怒られてその後の恋愛もうまくいかなくなった話をご紹介いたします。

家族に怒られる

「彼女とは俺の浮気が原因で別れることになりました。親は彼女のことをとても気に入ってたから、別れたことを伝えたらすごく怒られてしまいましたね。その後、後輩と付き合ったり友達の紹介で付き合ったりしたけど、『前の彼女だったらこんなことなかったのにな……』と比べてしまって長続きしませんでした。俺の運命の相手は、やっぱりあのときの彼女だったのかもしれないと、今さらながら後悔しています……。ダメ元で一度連絡してみたけど、ブロックされているのか返事は来ませんでした」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 家族にも気に入られていた彼女と、自分のせいで別れることになってしまったなんて、惜しいことをしましたよね……。浮気なんてしなければ、今頃彼女と結婚して幸せな毎日を過ごせていたかもしれません。

