中国が輸入停止としていた日本産のホタテ、輸入が再開されたことが7日、明らかになりました。喜ぶ人がいる一方で、複雑な思いを抱えている人もいました。

■北海道産の冷凍ホタテ、中国に向けて出荷

中国・北京にある日本料理店。7日、2年ぶりに明るい話題が届きました。

──2年ぶりに日本産のホタテが中国に。

日本料理 蔵善 小林金ニ社長

「それはうれしい。北海道のホタテは味が違う」

2023年に福島第一原発の処理水を放出して以降、中国政府は日本からの海産物の輸入を停止。

今年6月に輸入の一部再開を決めたあとも、日本産を仕入れられない状況が続いていましたが、先週の日中首脳会談で高市首相が中国側に、輸入再開を猛プッシュ。

高市首相

「“日本産水産物”それから牛肉の輸入再開。前向きな対応を求めました」

そして7日、北海道産の冷凍ホタテ約6トンが、中国に向けて出荷されたことが明らかになりました。

鈴木農水相

「今回の輸出は、6月29日に中国政府が日本産水産物の輸入再開を正式に発表したことを受けたものであります」

その中国では「日本の海産物は処理水の問題があるので食べない」という声がある一方…。

「安全が確保されてるなら試してみる。味は中国産よりおいしいと思ってる」

「違う産地のものを食べられて、お互いにつながるのはいいことだ」

“輸入再開”を喜ぶ人たちもいました。

■水産加工会社「実質はまだ動いてない」

一方、中国への輸出再開には高いハードルが…。

北海道紋別市の水産加工会社は、中国へホタテの輸出を再開したいとしていますが…。

丸ウロコ三和水産 山崎和也社長

「冷凍貝柱は中国に輸出するのに新たに審査が必要ですと。まだまだ中国側は今まで通りではない」

現状、中国に輸出ができるのは、全国のわずか3施設のみ。この会社は、工場の再登録や水産物の検査に5か月近く待たされているといいます。

丸ウロコ三和水産 山崎和也社長

「（中国が輸入を再開し）間口は広がったが、実質はまだ動いてない状態。当初はもう少しスピーディーにことが運ぶかと思ったが、今年は中国に関しての商売はできないでおわりでしょうね」

■ホタテ、ますます“高級ネタ”に？

一方、複雑な思いを抱えていたのが、都内の飲食店。

淳ちゃん寿司 地引淳大将

「ただでさえ不漁なのに、また急に輸出再開となるとホタテの量も値段も安定しなくなって、不安定なるのが今後心配」

青森産の記録的不漁などで、ただでさえ価格が高騰しているホタテ。中国での需要が増えれば、さらに価格が高騰するおそれも…。

淳ちゃん寿司 地引淳大将

「海鮮丼にもホタテを以前は入れていました。今は入れられません、高すぎて。ホタテのかわりを探したりしています。冷凍のタイラガイが結構リーズナブルに入ってくる」

日本人にとってホタテは、ますます“高級ネタ”となるかもしれません。