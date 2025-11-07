【ハニーズのパンツ】がとにかく優秀！「裏起毛であたたかい」「美脚効果も抜群」だって！

冬に向けて気温が下がっていくなかで、下半身の寒さ対策と見た目の両立は気にしたいポイント。【ハニーズ】の「ハニぽか」シリーズのパンツは、裏起毛であたたかさを考慮しつつ、シルエットにもこだわりが満載！ 今回は、オンでもオフでも使いやすそうなテーパードパンツを、参考になるスタイリングとともにたっぷり紹介します。

きれいめだけど裏地あたたかパンツ

【ハニーズ】「あったかテーパード」\3,680（税込）

公式サイトでも「裏起毛であたたかくソフトな肌触りの『ハニぽか』アイテム」と紹介されているこちらのパンツは、あたたかさだけでなくデザインにも注目。裾に向かって徐々に細くなるテーパードシルエットなので、気になる腰まわりをカバーしつつレッグラインはすっきり。さらに「バックのフェイクポケットでヒップを高く」（公式サイトより）見せてくれるとのことで、さまざまなスタイリングで重宝しそうです。全5色とカラバリも豊富なので、色違いで持っておくのもおすすめ。

下半身をきれいに見せるシルエット

レッグラインをきれいにカバーするシルエットを活かした、トップスインのスタイリングはもちろんおすすめ。テーパードシルエットに加えて足首が覗く丈感なので、ボリュームのあるトップスを合わせてもすっきり見えが叶いそう。ウエストをベルトでマークすれば、腰の位置をさらに高く見せてスタイルアップが狙えるはず。

羽織りとのバランスもとりやすそうなボリューム感

細すぎず太すぎずなレッグラインなので、ゆったりとしたカーディガンをざっくり羽織っても好バランス。お尻がすっぽり隠れる丈感の羽織りを合わせたスタイリングは、パンツのすっきり感が際立ちます。パキッとしたブラックなら、フェミニンコーデもクールな印象に。

カジュアルコーデも大人っぽく決まる

テーパードシルエットのパンツは、カジュアルコーデとも好相性。柔らかいベージュなら、チノパンに近い感覚でラフに着こなせそうです。オーバーサイズのスウェットとボリューム感のあるスニーカーを合わせても、パンツの丈感とシルエットのおかげでスタイリッシュなバランスをキープ！ もっと寒くなったら厚手のアウターを合わせてもきれいにまとまりそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N