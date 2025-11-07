¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ËÁË¤Þ¤ìÂ³¤±¤¿ÆüËÜ¡ÄÁ°È¾¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ëDFÃÝÌîÉöÂÀ(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)¡Ö¥Ë¥¢¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
[11.6 U-17WÇÕGLÂè2Àá ÆüËÜ 0-0 ¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢ ¥É¡¼¥Ï]
¡¡11·î6Æü¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤ÇU-17¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇDFÃÝÌîÉöÂÀ(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æº£Âç²ñ½éÀèÈ¯½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤¬¡Ö°ìÈÖ»î¹ç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Á°¸åÈ¾¤ÇÂç¤¤¯ÆâÍÆ¤Î°ã¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÃÀ¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ú¤¤¤Æ¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î45Ê¬´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÝÌî¤Ï¡ÖÁ°È¾¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÅÀ¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤ºÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö×¢»³¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥¢(¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹)¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÁÀ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¥¯¥í¥¹Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÝÌî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÃúÇ«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤ÆÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤¦¥×¥ì¡¼¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹¶·â¤¬±Æ¤òÀø¤á¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ò¼é¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÝÌî¤¬¡Ö(¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ï)5Ëç¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¼é¤ëÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ëÁê¼ê¤¬¸Ç¤á¤Æ¤¤¿ËÉÈ÷¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸åÈ¾¤Î¹¶·â¤ÏÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£»Ø´ø´±¤«¤é¤âÁ°¸åÈ¾¤ÇÂç¤¤¯°ã¤¦É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ½é½Ð¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Î´¶¿¨¤â·Ð¸³¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼¡¡×¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¼«¿®¤Ï¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¤â¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²ÝÂê¤ò¾Ã²½¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÝÌî¤Ï¡ÈÀ¤³¦Âç²ñÂè2Ëë¡É¤ØÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀîÃ¼¶ÇÉ§)
