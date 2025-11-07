シンガーズハイが2026年11月24日、自身初となる日本武道館ワンマン公演を開催することが決定した。これは本日11月7日に東京・Zepp Hanedaで開催された全国ツアー＜HeartBreak tour 2025＞ファイナル公演にて発表されたものだ。

日本武道館公演のチケットは、一般チケットほか、前方エリア確約＋サイン入りポスター付きの“CLUB HIGH会員限定 前方エリアシート”チケットも発売される。詳細はチケット受付ページにて。

シンガーズハイは5大Zepp会場を含む全国13ヶ所の過去最大規模ツアー＜HeartBreak tour 2025＞を成功に収め、2026年1月からファンクラブ限定ツアー＜SINGER’S HIGH FANCLUB TOUR 2026 “CLUB HIGH PARTY”＞を開催するほか、3月から全国ツアー＜DOG RUN MARCH tour 2026＞の開催も決定している。

■日本武道館ワンマン＜We are SINGER’S HIGH from Tokyo.＞

2026年11月24日(火) 東京・日本武道館

▼チケット

受付URL：https://eplus.jp/singershigh/

