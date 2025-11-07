時速36km、全曲主役顔な新作EP『Around us』リリース決定
時速36kmが、12月17日に新作EP『Around us』をリリースすることが決定した。
本作EPは、今秋リリースの「Happy」、リリースされたばかりの最新曲「Gazer」に加え、過去曲「tiny spark」のリアレンジ＆再録音バージョンを収録。そして、全て主役顔な新曲5曲を迎えた全8曲入りの作品になるという。レコーディングエンジニアにはくるり・スピッツ等を手がける郄山徹や、SUPER BEAVER等を手がける兼重哲哉を迎えた、気概の一作に仕上がっているとのこと。
本作のリリース情報は、11月7日に行われた無料生配信＆フロアライブ＜全天球型漸近遠隔独演会 vol.1＞の公演中に発表された。ライブ映像のアーカイブは、時速36km公式YouTubeチャンネルにて11月21日23時59分まで無料公開中なので、こちらもぜひチェックしてほしい。
■EP『Around us』
2025年12月17日（水） リリース
予約：https://36kmperhour.lnk.to/Aroundus_EP
配信：https://36kmperhour.lnk.to/Aroundus
CD / PCCI-00031 / 2,200円（税込）
▼収録内容
01.Around i
02.tiny spark
03.新式弐型
04.デイドランカー
05.Gazer
06.Happy
07.Around you
08.ゴースト
■「Gazer」
2025年11月5日（水） 配信リリース
URL：https://36kmperhour.lnk.to/Gazer
■＜時速36km one man live -hyper (un)usual＞
2025年12月14日（日）東京・渋谷CLUB QUATTRO 開場：16:30 開演：17:30
※SOLD OUT
