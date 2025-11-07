１１月７日は一気に季節が進んだ北海道内ですが、気になるのが灯油や電気などの高熱費です。



スーパーでは繰り返し使えるお得で温かい「温活グッズ」が人気です。



まずは、こちらのもこもことした商品。



一体なにかというとー



（長南記者）「こちら履くこたつという商品。足元がぽかぽかします。そして足元にスペースがあるので湯たんぽを入れて温まることもできるんです」





足を入れると足先からふくらはぎまですっぽりと覆われるため、電気も使わず温まることができます。

一方、こちらはカイロです。



両手で持てるように２つに分かれる仕組みで、充電式なので何度も使用できます。



このように電気を使用しなかったり繰り返し使えるといったお得な「温活グッズ」がいま人気だといいます。



そのわけは…



（イオン札幌桑園店 後藤学さん）「灯油とか暖房とか食品も含めてですけれどかなり値上げというのがありますので、節約防衛で極力今の時期だったら暖房を使わないように家の中でちょっとあったかく過ごせるグッズが人気です」



家計の負担となっているのが光熱費の値上がりです。

灯油１リットルあたりの１０月の価格をみると、５年前の７８．２円から２０２５年は１２４．４円と高騰しています。



消費者もさまざまな工夫で寒さを乗り切っていました。



（札幌市民）「暖房をつけるのはもったいないかなって、ちょっと上に１枚着たり。本当にしのいでいます」



（札幌市民）「暖房費が高いので子どもたちが寝たらストーブを切ってしのぐ」



さきほどのスーパーではこんな商品もー

この穴が開いている毛布はー



（長南記者）「こちらの商品は手が出て着られる毛布ですが、それだけではありません。電源をつなぐとヒーターで温かくなるんです」



こちらは、部屋全体を暖房で温めなくても毛布を着ることで寒さをふせぐことができます。



（イオン札幌桑園店 後藤学さん）「真冬でしたら我慢できず暖房を使うと思うが、こういったもので灯油を節約して温かくしのごうというお客様が多いと思います」



これからやってくる本格的な冬。



こうした「温活」グッズを活用することで、節約をしながらも温かく過ごせそうです。