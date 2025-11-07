テレビ朝日が大みそかの１２月３１日に、「ザワつく！大晦日 ドラマもやって大騒ぎＳＰ」「ザワつく！音楽会 昭和歌謡ライブで！年越しＳＰ」を放送することが７日、わかった。

華麗なる家庭で育ち、言いたいことを遠慮なく口にする長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、世間をザワつかせている社会現象について独自トークを繰り広げている「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）。２０１９年から毎年、ザワつくトリオが大暴れする「ザワつく！大晦日」が放送され、昨年は歴代最長の８時間の長丁場だったが、第１部（午後５時〜）は個人５．８％（世帯１０．１％、第２部（午後６時〜）は個人７．９％（世帯１２．７％）、第３部（午後７時〜）は個人５．２％（世帯８．５％）を記録。第１部と第２部で横並び民放トップとなった。（視聴率はビデオリサーチ調べ。関東地区）

今年も午後５時から「ザワつく！大晦日」の放送が決定。７年連続でザワつくトリオが大晦日に降臨する。番組は「ザワつく！大晦日」と、人気スピンオフ企画「ザワつく！音楽会」の「昭和歌謡ライブで！年越しＳＰ」の豪華２本立て。昨年同様、年越しまで８時間ぶっとおしで“ザワつく”ことになる。

また、「ザワつく！大晦日」ブロックでは例年どおり、超豪華ゲストを迎え多彩なゲーム、クイズ、トークで盛り上がるが―今回は前代未聞の試みにも挑戦！ なんと、ザワつくトリオはもちろん、豪華俳優陣が次々と登場し“超スペシャルなドラマ”を制作することが決定。そのタイトルはなんと「高嶋ちさ子殺人事件」。

ザワつくトリオへの発表はスタジオで行われ、司会進行のサバンナ・高橋茂雄が「今年は新たな試みがございます。なんと我々も出演してドラマを作りたいと思います！」と高らかに宣言すると、ちさ子は「は？ 私、無理です、そういうの」とがく然。しかも、ドラマのタイトルを聞いたとたん、「ねえ、ふざけないでよ！」と猛抗議だったが…。

一茂は、ちさ子は被害者よりも犯人が似合うとして、「ちさ子ちゃんがオレたちをひとりずつ火あぶりにしていって、そして誰もいなくなって…最後にちさ子ちゃんにピンスポが当たるんじゃない？」と勝手にストーリーを予想したほか、良純は「殺人事件が起こるってことは、オレは刑事役とか？ だったら“団長”にして！」と西部警察の役柄をリクエストした。豪華俳優陣が続々出演予定だと聞き、ちさ子が「そりゃあ、この４人でやったら学芸会だからね」と安心すると、良純は「学芸会ってなんだよ！ オレは一応、（演技の）プロだよ！」と憤慨する場面も。

この「ザワつく！大晦日ドラマ」高嶋ちさ子殺人事件はいったいどんなストーリーなのか…！？ ザワつくトリオの役柄は…！？ そして豪華ゲスト俳優陣はどんな顔ぶれなのか…！？――気になる内容＆出演者はこれから続々と明らかになっていく。