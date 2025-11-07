「実は二世」と知って驚いたタレントランキング！ 2位「杉咲花」を大差で抑えた1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は10月20〜21日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「二世タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「実は二世と知って驚いたタレント」ランキングを紹介します。
2位に選ばれたのは、杉咲花さんです。
1997年生まれの杉咲さんは、2011年に放送された味の素「Cook Do」のCMで注目を集めました。その後は俳優として活躍の場を広げ、2016年にはNHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』に出演。2024年は映画『52ヘルツのクジラたち』『朽ちないサクラ』などで主演を務め、2025年公開の映画『片思い世界』にも出演しています。
そんな杉咲さんは、父がロックバンド「レベッカ」の元ギタリスト・木暮武彦さん、母は歌手のチエ・カジウラさんという、音楽一家に生まれました。しかし、そのことを知っている人は多くないようです。
アンケート回答では、「テレビ番組で2世だと紹介していたことがあるのを見たから。知り合いから直接教えてもらったことがあるから」（30代女性／長野県）、「ご両親は有名な方で二世だとは知りませんでした」（50代女性／広島県）、「大好きな女優さんなので親も有名な人だと知って驚いた」（40代男性／兵庫県）、「あからさまに苗字が同じということもなく、積極的に二世であることの発信をしているイメージもなかったので」（40代男性／長崎県）などのコメントが集まりました。
1位は、長澤まさみさんでした。
1987年生まれの長澤さんは、2000年に開催された「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを獲得して芸能界デビュー。俳優として数々の作品で主演を務め、2021年の「第44回 日本アカデミー賞」では映画『MOTHER マザー』で初の最優秀主演女優賞に輝きました。2025年10月公開の映画『おーい、応為』にも出演しており、同作では主人公の葛飾応為役を演じています。
そんな長澤さんの父は、元サッカー日本代表でジュビロ磐田の監督も務めた長澤和明さん。芸能界とは異なるスポーツ界出身の父であるためか、「実は二世」と知って驚いた人が多いようです。
回答者からは、「全然知らなくて、本人の努力で売れたんだなと思って感心しました」（20代男性／三重県）、「テレビなどで二世を発表する人が多いが、親の話などテレビで聞いた事がないので驚いた」（30代女性／沖縄県）、「2世という印象が全くなかったので初めて聞いた時は驚きました。まさかサッカー選手の娘さんだったなんて意外性が桁違いに高いです」（40代男性／神奈川県）、「二世とは思えないほど演技が上手いから」（30代女性／石川県）などの声が集まりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：杉咲花（父：木暮武彦、母：チエ・カジウラ）／79票
1位：長澤まさみ（父：長澤和明〈元ジュビロ磐田監督〉）／144票
