Ì±´ÖÊüÁ÷¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬¡¢11·î7Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¾ë¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë²ñ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ì±´ÖÊüÁ÷Á´¹ñÂç²ñ¡£Âç²ñ°Ñ°÷Ä¹¤ÎCBC¥Æ¥ì¥ÓŽ¥¾¾ÇÈ·¼»°¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¡È¥ªー¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬ÈÖÁÈŽ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¡È¥È¥é¥¹¥È¡É ¿®Íê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Âç²ñ¤Ë¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»ÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢CBC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÉ¾²ÁÉÔÇ½¦Ã ¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î±Æ¡Ù¤ÎÍËÜÀ°¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¼õ¾Þ¤Î°§»¢¤ò¤·¡Ö·ò¹¯Èï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥Æー¥Þ¤Ë°ú¤Â³¤¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£