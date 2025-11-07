¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÈþ¿ÍºÊÅÐ¾ì¡ª ¥¤¥±¥á¥óÁª¼ê¡õ»Ò¤É¤â¤âÂç½¸¹ç¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡©
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹É×¿Í²ñ¤Ï11·î7Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÁª¼ê¤é¤ÎÈþ¿Í¤ÊºÊ¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¤¥±¥á¥óÁª¼ê¤é¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¬Âç½¸¹ç
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¡¡Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎºÊ¤¿¤Á¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦! ¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤â½Ë¤ï¤Ê¤¤¤È!¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢±ü¤µ¤ó¤¤¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤Í¡¡¥µ¥Ý¡¼¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦´¶¼Õ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡ÖWhere is Mamiko?¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö±ü¤µ¤ó¤¤¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤Í¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÆü!!! LA¤Î¥Õ¥¡¥ó... Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿!!!¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢11Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤È¤½¤ÎºÊ¤¬¸ß¤¤¤Ë´é¤ò´ó¤»¡¢¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÁª¼ê¤ÈÈþ¿Í¤ÊºÊ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤â¸ò¤¨¤¿¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ºÊ¤¿¤Á¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖWorld Series game 7 memories¡×6Æü¤Ë¤Ï¡ÖWorld Series game 7 memories¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¥²¡¼¥à7¤Î»×¤¤½Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬µå¾ì¤ÇÂç½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
