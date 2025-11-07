「好感度上がった」“インフルエンサーのオンとオフ”別人級ショットに反響！ 「もののけ姫の脇役？」
「好感度上がった」“インフルエンサーのオンとオフ”別人級ショットに反響！ 「もののけ姫の脇役？」
コスプレイヤーでタレントの阿波みなみさんは11月6日、自身のXを更新。“オン”と“オフ”、それぞれの姿を披露しました。
【写真】阿波みなみの“オンとオフ”ショット
「左の方が人間味があって好きだけどな」阿波さんは「インフルエンサーのオンとオフ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はどこかのエレベーターの中でたたずむ“オフ”の姿です。青い髪を1つにまとめ、すっぴんでしょんぼりした表情を見せています。2枚目はスロットマシーンの前で、メイクをばっちり施した華やかな“オン”の姿です。
ファンからは、「一枚目、もののけ姫の脇役？」「ここまで輝き変わるとは･･･www」「落差でけー」「どっちがオンでオフなのか判断が難しい、、、」「写真加工しなくなってから好感度上がったよ」「左の方が人間味があって好きだけどな」「オンの時の方が圧倒的に少ないってかレア？」「1枚目、母親を思い出す」と、別人級の“オンとオフ”のギャップに大きな反響が集まりました。
仕事中の“オン”の姿を披露阿波さんは自身のXで仕事のオフショットや面白ショットなどをたびたび公開しています。10月29日の投稿では「となり、あいてるよ？」とつづり、仕事中の“オン”の姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
外部サイト