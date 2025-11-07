ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の独占写真をスポニチが7日、入手した。8、9日に福岡・みずほPayPayドームで、バンド史上最大規模となる合計55万人を動員予定の5大ドームツアー「BABEL no TOH」の福岡公演を行う。このほど福岡空港に到着した模様だ。

同ツアーは先月25日の名古屋公演を皮切りにスタートし、今月1、2日の札幌を経て、ついに福岡にやってきた。同バンドが福岡でライブを行うのは2024年1月の福岡サンパレス公演（ファンクラブツアー“The White Lounge”）以来約2年振りだ。ドームツアーの折り返しとなるが、入手した写真には、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架のいつも通りの姿が写っている。さらに若井は先日、一部週刊誌に“熱愛”が報じられており、その後初の公の場となるため注目が集まる。

12月20日の東京ドーム公演でラストを迎えるツアーは、福岡で折り返し地点となるが、11月28日に同時公開されるドキュメンタリー映画とライブフィルムや、12月6日から来年3月にかけて東京、福岡、大阪で開催する展覧会など、ファンにとっては楽しみがつきない様子だ。寂しさなんて感じさせない――。ミセスが福岡、そして九州をバリ盛り上げる。