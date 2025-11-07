フランス・パリで6日行われたイスラエルの管弦楽団のコンサートが妨害されました。9月にはベルギーでこの楽団の指揮者の出演が中止となるなど、物議を醸しています。

パリで6日行われたコンサート中、観客席で発炎筒がたかれ3回、中断となりました。妨害した人物を周りの観客らが暴行する事態に発展していて、AFP通信によりますと、男女4人が拘束されています。

コンサートはイスラエルの管弦楽団が行ったもので、パレスチナ自治区ガザ地区へのイスラエルの攻撃を背景に、親パレスチナの活動家から中止が要求されていました。フランスのダチ文化相は、「反ユダヤ主義はいかなる理由でも許されない」と述べ、妨害を非難しています。

この楽団のイスラエル人指揮者をめぐっては、9月にベルギーで音楽祭に出演予定でしたが、取り消しとなっていました。また、イギリスでは6日、サッカー・ヨーロッパリーグの試合で、イスラエル側のクラブのサポーターの入場が治安上の懸念から禁止される異例の措置がとられています。

ヨーロッパでは、ガザ情勢をめぐる対立がさまざまな分野に波及しており、物議を醸す事態となっています。