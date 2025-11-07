¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡¡°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÀÖ´úµ¼ÔàÌ¾»É¸ø³«á¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤¬£·Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¼«¿È¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤òÊó¤¸¤¿¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»ï¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×µ¼Ô¤ÎÌ¾»É¤ò£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï£´Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¸øÀßÈë½ñ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¥Ó¥é°õºþÈñÍÑ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¶â¤ò¸¶»ñ¤È¤¹¤ë»ñ¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖË¡Åª¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÅ¬Àµ¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£Æ±»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊóÆ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¦»ºÅÞ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À»æ¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÀÖ´úÊÔ½¸¶É¤«¤éÆ±»æµ¼Ô¤ÎÌ¾»É²èÁü¤Îºï½üÍ×µá¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤ÏÆ£ÅÄ»á¤¬Æ±»æµ¼Ô¤ÎÌ¾»É¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö°ìÀ¯¼£²È¤Î¹ÔÆ°¤ò»ä¤¬¸À¤¤°¤¤¤È¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ä°Ý¿·´´Éô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ð½à¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎÉ¼±¤Ç³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤¬¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¸ø¶â¤ò´ÔÎ®¤·¤¿ÀÖ´úÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ý¿·¤¬à¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×á¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯ÅÞ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÄ°÷¤ÈÈë½ñ¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»öÌ³½ê¤Ç°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µÄ°÷¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¤Í¡£°ìÏ¡ÂñÀ¸¤À¡£º£Æü¡¢°ìÉôÊóÆ»¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÂçºå¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤Ç°Ý¿·¤Î¤¿¤Þ¤¿¤ÞÉÄ»ú¤¬Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÂèÆóÃÆ¡¢Âè»°ÃÆ¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤ä¤â¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤ä¤â¤ä´¶¤ò»ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÀâÌÀ¤ÇÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÑÂ³¤µ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÎÃæ¤«¤é¤â¸·¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿ºÍÕ»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
