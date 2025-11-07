双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムで、育児についての体験談を呼びかけています。



【写真を見る】【 中川翔子 】 “産後どのくらいでお外に？” “いつ頃仕事復帰？” フォロワーに経験談を呼びかける「新米ママにご教示下さいー！」





翔子さんはまず「みなさんは産後どのぐらい経ってからお外に出ましたか？」「どのぐらい経ってからBabyとお外にお散歩に出ましたか？」と、 “赤ちゃんたちといつお出かけできるようになるのか” を問いかけました。「そろそろ身体を慣らしていかなきゃだし」「いつぐらいから運動大丈夫なのかな？」など、問いの理由を続けています。





というのも、翔子さんは「いまは全力で双子を守り向き合い育てることに全力集中」としながらも「だんだん仕事復帰にむけて気持ちと身体をととのえはじめないと」と、育児と仕事の両立にも気持ちが向き始めているとのこと。「早く身体を前の状態に戻したい」「いやいやもっと綺麗になりたい」「主治医に大丈夫か聞いてから少しずつ簡単に出来る運動しないとな」と、はやる気持ちを素直に明かしています。









翔子さんの「産後授乳中なにを食べてましたか？」「また、いつ頃仕事復帰しましたか？」「私は皆さんの意見をすごく参考にしています」「新米ママにご教示下さいー！」という問いかけに、フォロワーからは「2ヶ月経ってから初めてベビーカー」「生後2ヶ月の予防接種してから」「寒くなってきてるから今は日光浴程度で朝と夜の区別を少しずつ覚えていく感じで」「1か月検診終わってから、ベビーカーで体力作り&体重戻し」「2ヶ月頃に5分外に出て日光浴を少しずつ」「完全復帰は私の場合１年位」「頑張ってお散歩続けて産後２ヶ月で仕事復帰」「まだ具体的に『仕事復帰の時期』は考えない方がいいよ」などなど、数多くの経験談が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】