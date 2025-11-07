¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡Û¾®ÌîÃ£ºÈ¡¡»îÎýÂ³¤¯¤âÍ½Áª¤ÏÆÍÇË¡Ö¹Ô¤Â¡¢Ãæ´ÖÂ¤¬¤¤¤¤¡£½àÍ¥¤Ç¤âÀï¤¨¤ëÂ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡ÖÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÃ£ºÈ¡Ê£³£¹¡áÂçºå¡Ë¤Ï£±£°·îÂçÂ¼¢ª½»Ç·¹¾¤ÈÏ¢Â³£ÖÃæ¡£º£Àá¤Î¼çÌò¤Î£±¿Í¤È¤·¤ÆÍ½Áª¾å°ÌÄÌ²á¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£³ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ£²£²°Ì¥¿¥¤¤ÈÄãÌÂ¡££´ÆüÌÜ£²Áö¤ò£±¡¢£²Ãå¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù¡£¿É¤¯¤â£±£¶°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£··î°ÊÍè¡¢Ìó£¶Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁêËÀ¤ÎÄã¾¡Î¨£¶£²¹æµ¡¤Ë½øÈ×¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¡£¡ÖÀÐËÜ¡ÊÍµÉð¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³°ã¤¦¤·¡Ä¡×¤È¡¢Á°Àá¤Î¥ë¡¼¥¡¼£Ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¸åÇÚ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÉÔÈ¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¥¥ã¥ê¥¢¥Ü¥Ç¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ª¤«¤²¡£Â¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¡¢Ãæ´ÖÂ¤¬¤¤¤¤¡£½àÍ¥¤Ç¤âÀï¤¨¤ëÂ¡×¤È¡¢À°È÷¤Çµ¡ÎÏ¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ú¥éÇËÂ»¤Ç£´ÆüÌÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¿·¥Ú¥é¸ò´¹¤Ë¡Ä¡£»îÎý¤ÏÂ³¤¯¤¬¡Ö¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£½àÍ¥£±£°£Ò¤Ï£¶¹æÄú¤«¤éÅ¸³«¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢Í¥½ÐÀÚÉä¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡£