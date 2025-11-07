¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡ÛÃæÅç¹§Ê¿¡¡Í¥¾¡ÀïÅöÆü¤Ï46ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î£Çµ¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡¡³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£·Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï£³ÈÖ¾¡Éé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£¶¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¹§Ê¿¡Ê£´£¶¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¡¢£´¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£¶¤Î¹¥£Ó¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¿¤Ó¶¯Îõ¤Ê¿û¾ÏºÈ¤Î¹¶¤á¤òÉõ¤¸¡¢£±£Í¤ò¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÆÆÍ¤È´¤±¤¿¡£¡ÖÄ¾Àþ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¸µ¡¹ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÇ¼ÆÀ¡×¤È½®Â¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡Âè£¶£·²óÂç²ñ¤ÎÇÆ¼Ô¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ï¡¢£²²óÌÜ¤ÎÅöÃÏ¼þÇ¯£Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ºÇ½ªÆü¤Ï£´£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼£Ö¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤¦¡£