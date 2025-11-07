¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡ÛÄÚ°æ¹¯À²¡¡ÃÏ¸µµÇ°½é£Ö¤Ë°ÕÍß¡Ö¤³¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤éÅ¸³«¤òÆÍ¤±¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î£Çµ¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡¡³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£·Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï£³ÈÖ¾¡Éé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£¶¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÄÚ°æ¹¯À²¡Ê£´£¸¡áÀÅ²¬¡Ë¤ÏÍ½Áª¤ò£³°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢½àÍ¥£±£°£Ò¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢£´¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£²¤Î¥È¥Ã¥×£Ó¤ò·è¤á¤¿¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¤Ë¤Þ¤¯¤é¤ì¤Æ£²Ãå¤Ç¤ÎÍ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÎÁêËÀ£µ£¶¹æµ¡¤Ï¡ÖÃæ·ø¾å°Ì¤Ï¤¢¤ë¡£²¡¤·´¶¤¬¤¤¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¸¶ÅÄÁª¼ê¤òÈ´¤«¤»¤Ð¿¤Ó¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤éÅ¸³«¤òÆÍ¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¥À¥Ã¥·¥å¤Î£Ó¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¥¾¡Àï¤Ï£´¹æÄú¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡ÅöÃÏ¼þÇ¯µÇ°¤ÏÄÌ»»£¶²ó¤ÎÍ¥½Ð¤â¡¢Í¥¾¡¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡££²£°£²£²Ç¯£±£±·î¤Î£¶£¹¼þÇ¯¤Ç¤Ï¡¢£ÖÀï£±ÏÈ¤Ê¤¬¤é£³Ãå¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¡ÖÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍß¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Èá´ê¤ÎÃÏ¸µ¼þÇ¯µÇ°½éÀ©ÇÆ¤Ø¡¢ÞÕ¿È¤Î£Ó¤ò·è¤á£Ö¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£