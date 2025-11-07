元AKB48で女優の清水麻璃亜（28）が7日、インスタグラムを更新。写真集発売を報告した。

清水は「なんと“清水麻璃亜1st写真集”の発売が決定しました！！！」と報告。「写真集を出したい！ なんて恥ずかしくて言えないくらい私には遠くて大きな夢のひとつでしたが、今こうして写真集発売のお知らせをしています。やったー！ 嬉しいー！！！！」と喜びをつづり、海辺でのビキニショットや、プールで背中があらわになったショット、Tバックのランジェリーショットを披露した。

撮影は「ずっと快晴！ ゆらゆら穏やかな瀬戸内海のそばで、最強チームの皆様とあたたかく楽しい時間を過ごしながら撮っていただきました」と振り返りつつ「海と緑に囲まれて、毎日夕陽が綺麗で、ぽけーっとして、美味しいご飯いっぱい食べて、楽しくお酒も飲んで、涙出るほど笑って…。ずっと抱きしめていたいような時間が1冊の本になり、私の写真集として誰かに届くと思うと嬉しくてたまりません ページをめくる皆さんにもあったか〜く届くと嬉しいです」と力を込めた。

発売は26年2月28日といい「私にとって特別な日付がまたひとつ増えました！ たくさんの方に届きますように。お楽しみに」と呼びかけた。

ファンからは「ついに脱いだのか！」「セクシー」「おめでとう！」といったコメントが寄せられた。