Aぇ! group佐野晶哉、祖母からの“100点のコメント”明かす 上映会後に家族と合流も「1バレもせず」【トリツカレ男】
【モデルプレス＝2025/11/07】Aぇ! groupの佐野晶哉、女優の上白石萌歌が7日、都内で開催されたアニメーション映画『トリツカレ男』初日舞台挨拶に出席。佐野が、祖母からの反響を明かした。
【写真】佐野晶哉、肉体美披露
主人公のジュゼッペ役を務めた佐野は「嬉しいですね。公開初日から、いろんなところから作品面白かったよっていう声が届いてて。やっと皆さんに届けることができて本当に幸せです」とコメント。「家族が、今から1週間〜2週間前くらい？プレミア上映会を大阪でやった分を観に来てくれてて。ショッピングモールの7階の映画館で上映してて、終わったら家族とそのまま6階で合流して、6階でご飯を食べてて。皆さん僕のグッズを持ってくれていたり、『トリツカレ』のチラシとか持っている人の中で、1バレもせずにご飯を食べれて」と回顧した。
そして「『まあちゃんの今まで知らなかったいろんな魅力を知ることができて、さらにまあちゃんにトリツカレたわよ』っていう。100点のコメントをばあばからもらったので。この作品、間違いなかったんだなと自負しております」と笑顔。「やっぱり嬉しいですね。ちっちゃい頃から。当たり前のことを喋りそうになってるけど（笑）。ちっちゃい頃から知ってくれているというか。すみません。何を言ったらいいか…（笑）。家族なので嬉しいです（笑）」と照れ笑いを浮かべていた。
ヒロインのペチカ役を務めた上白石は、イベントの前に行った舞台挨拶の配信について「私の両親は九州の方に住んでいるんですけど、九州で配信を観てくれていたり。今日で2回目だそうで、さっきも『すごく涙が出た』って、早速メッセージをくれたりして、すごく嬉しいですね」と、同じく家族が鑑賞したことを報告。「あと、今日は気候がすごく良くないですか？私さっきお散歩したんですけど、今日だけ春みたいな温かい日差しと、良い気候で。この作品の温かさが世界に浸透しているんだなって」と語った。
すると佐野は「散歩？朝6時から一緒にいますよね？」としたうえで「いつそんな時間があったんですか」と多忙なスケジュールの中の行動に驚き。TBS系情報番組『ラヴィット！』（毎週月曜〜金曜、あさ8時〜）の生放送など、佐野と朝から行動を共にしていた上白石は「（舞台挨拶の）前に散歩をしたのよ」と明かし、佐野は「優雅ですね。爆睡してました」と語って会場を沸かせた。さらに上白石は「気候からして世界が『トリツカレ』日和なんじゃないかと、肌で感じておりました」と頬を緩めていた。
いしいしんじ氏による小説『トリツカレ男』（新潮文庫刊）を映画化した本作。ひとたび何かに夢中になると、ほかのことが目に入らなくなってしまい、街のみんなから“トリツカレ男”と呼ばれているジュゼッペ（佐野）。彼がとりつかれるものは誰も予想ができないものばかりで、行き場のないネズミのシエロ（柿澤）に話しかけるうちにネズミ語をマスター。昆虫採集に夢中になっていると、公園で風船売りをしているペチカ（上白石）に一目惚れし、ペチカに夢中になる。勇気を出してペチカに話しかけたジュゼッペだったが、ペチカの心には悲しみがあった。ジュゼッペは大好きなペチカのため、相棒のシエロとともに彼女が抱える心配事をこれまでとりつかれた数々の技を使ってこっそり解決していく。この日は、柿澤勇人、山本高広、 主題歌を担当したAwesome City Club、メガホンを取った高橋渉監督（※「高」は正式には「はしごだか」）も出席していた。（modelpress編集部）
