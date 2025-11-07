¥Û¥ó¥À»Â¿·¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¡È¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡É¡×À¤³¦½é¸ø³«¡ª ¥ì¥È¥íÉ÷¤Ê´ÝÌÜ¥é¥¤¥È¡õ¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¡×¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÀìÍÑÆâÁõ¡É¤âÌ¥ÎÏ¡ª 2026Ç¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖSuper-ONE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª
È¯Çä´Ö¶á¡ª ·Ú¤«¤é¥ï¥¤¥É¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á
¡¡2025Ç¯10·î31Æü¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±·î29Æü¤Ë¥×¥ì¥¹¥Ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ç¡ÖSuper-ONE Prototype¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¡Ë¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È2026Ç¯È¯Çä¡É¤Î»Â¿·¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¡È¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤Ç¡ÖSUPER EV Concept¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ÔÈÎ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤ò¸«¤ë¤È¡¢·ÚEV¡ÖN-ONE e¡§¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÉáÄÌ¼Ö¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ï¥¤¥É¥È¥ì¥Ã¥É²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤ê¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¿¥¤¥ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ë¶á¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏN-ONE e¡§¤È´ðËÜ¹ü³Ê¤ò¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ÈÉ÷¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤À¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀìÍÑ³«È¯¤Î¡ÖBOOST¥â¡¼¥É¡×¤òÅëºÜ¡£½ÐÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¾ÁÛÅª¤ÊÂ¿ÃÊ¥·¥Õ¥È¤È¥µ¥¦¥ó¥ÉÀ©¸æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ´¶¤¢¤ëÁö¤ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È »ÍÎØ³«È¯ËÜÉô ´°À®¼Ö³«È¯Åý³çÉô LPL¼¼ LPL ¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎËÙÅÄ±ÑÃÒ»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖSUPER EV¡×¤«¤é¡ÖSUPER ONE¡×¤Ø¤ÈÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ËÙÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤Ç½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡È¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÌ»º¡¦È¯Çä¤¬¶á¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÃÊ³¬¤«¤é»ÔÈÎ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢»ÔÈÎ»ÅÍÍ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÙÅÄ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡ØN-ONE e¡§¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢Á´Ä¹¤ò¤ï¤º¤«¤Ë±ä¤Ð¤·¤Æ¥ï¥¤¥É¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥Ã¥É¤â¹¤²¡¢ÆâÁõ¤âÃËÀ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ÈÉ÷¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢±é½Ð¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎN-ONE e¡§¤È¤Î´Ø·¸À¤Èº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖN-ONE e¡§¤Ï½÷À¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢³¹Ãæ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÃËÀ¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤ËÀ³¤ßÊ¬¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÙÅÄ»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¡ÊN-ONE e¡§¡Ë¤«¤é¤Î°ã¤¤¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ê¿ôÃÍ¤³¤½ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÏ¿¼Ö²½¤ËÈ¼¤¦½ÐÎÏ¸þ¾å¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢¥Ü¥Ç¥£³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¶õµ¤Äñ¹³Áý²Ã¤¬¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤ÎÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤Ï2026Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢±Ñ¹ñ¤ä¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ê¤É¾®·¿EV¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖEV¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£