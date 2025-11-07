今週は日テレ系『カラダWEEK』。



今年のテーマは「夢中でカラダを幸せに」です。



７日は、あることを「夢中」で続けて忙しい日々を駆け抜けている医師の男性に密着しました。



岩渕良平医師

「これからちょっと回診、回ろうと思うので」



諏訪赤十字病院腎臓内科の岩渕良平医師40歳。



千葉県出身で信州大学を卒業後、県内の複数の病院に勤務。今年4月、6年ぶりにこの病院に戻ってきました。





岩渕先生の毎日はとても忙しく…。岩渕医師「はいはいお疲れ様です。大丈夫ですか？予定通りお願いします」「ちょっとだけじゃあ見に行ってみたほうがいいかな。ちょっと見に行きますね。はい。」頻繁に鳴る電話に対応し、院内を忙しく駆け回ります。軽快に走る後ろ姿。実は…、岩渕先生にはもうひとつの顔があります。腎臓内科・箱田あんな医師「すごく有名で、院内どころか病院外でも実は有名で…」10月行われた諏訪湖マラソン。全国各地からおよそ6000人が出場しました。そのトップ集団で力強い走りを見せていたこちらのランナーこそが、まさに、岩渕先生。結果は男子40歳代の部で2位。総合6位に輝きました。今年4月の長野マラソンでは「2時間23分32秒」で総合13位。なんと県勢トップ！さらに…、去年の松本マラソンは「優勝」するなど、一般ランナーながら県内の大会で上位に名を連ねる「走る内科医」です。岩渕医師「（ランニングは）中学生の時に始めましたね。小児喘息がちょっと酷かったりしてそれの対策も兼ねて親が走ったらどうだみたいなかたちで始めていますね。努力した分だけ最初のうちは伸びていくところが結構楽しかったところですかね」中学から長距離を始め、大学時代には全日本大学駅伝や出雲駅伝にも出場した経験を持ちます。岩渕医師「駅から走っていきます」毎朝、最寄りの駅から病院までのおよそ1キロは、走って通勤。岩渕医師「予定よりは1時間くらい延びちゃいましたけど」午前中に手術が入り午後1時半ごろに昼ごはん。この日のメニューは「焼肉弁当」でした。Q食事で気を付けたりはあるんですか？岩渕医師「うーん…。食事は、いつとれるかわかんないっていうのがあるんで空いた時間にですかね。正直健康意識が高いとは言えないですし本当にあるものでって感じですかね。」「走る内科医」岩渕先生にほかの先生たちは？箱田あんな医師「いやぁ…疲れちゃう。ある種そんなマラソンを頑張っているような感じのガツガツした感じじゃなくて非常に穏やかな先生ですね。一度走り始めるとすごく速くてそこのギャップがすごい魅力的な先生だと思います」長い1日を終えてようやく帰宅時間。帰りは少し離れた駅までおよそ10キロを走ります。そんなときでも…。「ピーポーピーポー」岩渕医師「はい、はい…」夕陽が沈む諏訪湖畔を何も考えずに、ただ走ることがリフレッシュやストレス解消につながっていると言います。さらに夢中になって「走ること」は、医師の仕事を続ける支えにもなっています。岩渕医師「きょうの手術の方もそうでしたけど粘り強くここで自分が諦めたら患者さんもダメだよねってところで自分がここでくじけちゃうと患者さんも気持ちが折れちゃうなってところでランニングとかマラソンと通じるところがあるのかなと思っていますね。走ってないとたぶん調子が悪いんじゃないかと思う時もあったりするんで。忙しい時こそちょっと走ったりとか少し気持ちを変えたりとかというのは意識してますね」岩渕医師「お疲れ様でした～」「走る内科医」はあすも足を止めることなく走り続けます。