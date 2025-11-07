７日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、「ＥＸＩＬＥ」のツインボーカル、ＡＴＳＵＳＨＩとＴＡＫＡＨＩＲＯがそろって出演。驚きのエピソードを明かした。

黒柳徹子から「過去にコンサートで笑えるハプニングがあったそうですね」とふられると、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「一回だけ、ＡＴＳＵＳＨＩさんまるっと僕のパートの歌詞を歌われたことがあって」と告白。Ａメロやサビで同じメロディーを歌うことが多く、曲数が多くなり「どっちのパートかわからなくなるんですよ、たまに」とＡＴＳＵＳＨＩ。

先に自分の歌詞を歌われてしまったＴＡＫＡＨＩＲＯは「全く同じの繰り返すわけにいかないので、あせって急きょ、ＡＴＳＵＳＨＩさんのパートの歌詞をまるっと歌いました」という。

すると、黒柳はさらに「本番５分前に会場入りしてスーパースターだった方はどなた？」と追及。またまたＴＡＫＡＨＩＲＯがそれがＡＴＳＵＳＨＩだったことを明かし、「本番直前まで姿が見えなくて、みんな慌てだして…。本番ギリギリに気合入れが始まる直前にシュッとあたかもいましたふうに（登場した）」と状況を説明。「終わってからも、ＥＸＩＬＥ ＡＴＳＵＳＨＩのまま会場を出られて、テレビでしか聞いたことがないスーパースターの入り方と去り方というか」と話した。

これについてＡＴＳＵＳＨＩは、東京・代々木体育館での公演の時で「表参道がすごく混んでしまってたんですよ、土日だったので。車の中で衣装を着て、声も出して。内心ドキドキしてたんですけど、間に合うかどうか」とギリギリになった理由を語っていた。