◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、樋口新葉（ノエビア）は５３・１５点で１０位と出遅れた。コンビネーションジャンプが大きく乱れるなど、不安視していたジャンプでミスが重なった。演技後は険しい表情を浮かべ「練習よりも緊張して、ジャンプのタイミングがずれてしまった。ミスをカバーしきれなくて悔しい」と振り返った。

冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を見事着氷させ多くの拍手が送られた。だがその後は精彩を欠いた。３つのスピンは全てレベル４で「自分の中では大きい。練習はしていたが、不安要素ではあった。スピンのおかげで５０点まで上げられた」と練習の成果に安心した。負傷している右足は演技中には痛みはなく、「これがいつもならいいのに」と思わず笑みがこぼれた。

ＳＰの新衣装はピンクを基調に、胸元には花びらが散らされたようなデザインとなっている。今季限りでの引退に合わせて選んだプログラムの「マイ・ウェイ」のイメージを伝え、作成してもらったものだという。「（衣装製作者の）最高傑作らしいので、自分も最高傑作にできるように」とプログラムにかける思いを語った。８日にはフリーが行われる。