祇園辻利のクリスマスケーキ♡“5種の抹茶”が織りなす極上の抹茶ショコラノエル

京都・祇園発の老舗「祇園辻利」から、“抹茶好きに捧ぐ最高峰のクリスマスケーキ”が登場しました。その名も「抹茶ショコラノエルプレミアム」。163年受け継がれてきた合組（ブレンド）技術で、日本唯一※1の“5種類の抹茶”を贅沢に重ねた至高の逸品です。11月7日（金）12時より数量限定で予約受付を開始。抹茶の旨味と香りを堪能できる、特別な一夜を演出してくれます♡

抹茶が奏でる五重奏。「祇園辻利」から限定登場

祇園辻利が誇る「抹茶ショコラノエルプレミアム」は、日本唯一※1となる“5種類の抹茶”を使用した贅沢なスイーツ。

碾茶を練り込んだサクサクのショコラフィユティーヌ、焙煎抹茶塩ガナッシュ、まろやかなお薄茶ショコラムース、濃厚なお濃茶ショコラムース、そして抹茶ショコラ・グラサージュの五層仕立てで構成されています。

一口ごとに異なる抹茶の風味が重なり合い、上品で奥深い味わいに包まれます。

今年も数量限定♡予約はお早めに

価格：6,980円（税込・送料別）



2023年に初登場して以来、2年連続で完売した「抹茶ショコラノエルプレミアム」。今年も数量限定で再登場します。11月中に予約すると、「スティック抹茶（2g×3本）」のプレゼント※2付き♪

京都の本格抹茶の魅力を閉じ込めたツリー型ケーキは、ギフトにもぴったりです。

サイズ：H45×W55×D170mm

特定原材料：乳・卵・小麦

消費期限：解凍日を含め2日間（冷凍での賞味期限：2026年1月10日）

予約受付期間：11月7日（金）～数量限定終了まで

販売：公式オンラインショップ

抹茶を極めた老舗の想いと技

1860年創業の祇園辻利は、長年にわたり茶葉の「合組（ごうぐみ）」技術を磨いてきました。

この伝統をもとに、それぞれ異なる抹茶の特徴を活かした層を重ね合わせることで、濃厚で繊細な味のハーモニーを実現。まるでお濃茶を味わうような深い旨味と、やさしい甘味の余韻が広がります。

「今年のクリスマスは、抹茶の奥深さとともに特別なひとときを過ごしてみては？」

祇園辻利の抹茶ケーキで、心満たされるクリスマスを

一口ごとに変化する抹茶の表情と、口どけなめらかなショコラのマリアージュ。「抹茶ショコラノエルプレミアム」は、祇園辻利が積み重ねてきた伝統と革新の結晶です。

目にも美しいツリー型のケーキが、今年のクリスマスをさらに特別なひとときへと導いてくれるでしょう。数量限定のため、気になる方は早めの予約がおすすめです♪