「まつもとぉ〜、まつもとぉ〜」。

ＪＲ松本駅（長野県松本市）で、約４０年にわたって列車の到着時に乗客を迎えてきた郷愁を誘うアナウンスが今月、音声設備の更新に伴って変更される。名物アナウンスが流れるのは、１６日の最終列車まで。「聞き納め」をしようと、全国から鉄道ファンらが集まっている。

ＪＲ東日本長野支社によると、このアナウンスが使われ始めたのは、国鉄時代の１９８５年頃。声の主はオーディションで選ばれた声優の沢田敏子さんで、全国各地の駅で流す音声を収録した際に、「上野駅と松本駅は特別な情感を込めるように求められた」と振り返る。

松本市は北アルプスの玄関口。沢田さんはナレーションを担当したテレビアニメ「アルプスの少女ハイジ」に着想を得て、「澄んだアルプスの中にこだまするようなイメージ」で、語尾を伸ばす独特の言い回しを思いつき、採用されたという。鉄道ファンらから「松本おばさん」と親しみを込めて呼ばれてきた沢田さんは「今は感謝の気持ちでいっぱい」と話す。

長年同駅を利用しているという長野県安曇野市の男性（７４）は、６日にアナウンスの音声を録音しに訪れた。「友人と世間話をしながら列車に揺られた日々がよみがえる」と思い出に浸り、「沢田さんの声は癒やされる。なくなってしまうのは寂しいね」と駅のホームを眺めた。

同支社の担当者は「鉄道ファンだけでなく、地域の皆さんや観光客らに長年親しまれてきたことを大変ありがたく思っている」と話す。乗降客の安全を確保するため、長い柄の付いたマイクなどでの録音は控えてほしいと呼びかけている。

松本市には音声の保存や活用を望む声が寄せられ、ＪＲなどと対応を協議中といい、臥雲（がうん）義尚市長も「できれば市民になじみのある音声を、今後も聞けるようにしたい」としている。