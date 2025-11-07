ラグビー元日本代表の五郎丸歩さんと静岡県磐田市出身のEXILE AKIRAさんがタッグを組み、生まれた音楽フェス「Iwata Seaside Dream Fes」が11月8日から行われます。このフェスに出演するEXILE MAKIDAIさんに意気込みを聞きました。

【写真を見る】「ようやくこの時が来た」EXILE MAKIDAIさん意気込み語る「Iwata Seaside Dream Fes」8日開幕【静岡】

＜EXILE MAKIDAIさん＞

「（AKIRAさんから）『磐田で地元への恩返し、思いを持ったイベントをやるので出演してもらえないか』と直接話をもらった。協力したいと思っていたのでようやくこの時が来たかな」

初日の11月8日、ステージに立つのが、EXILE MAKIDAIさんです。EXILEのパフォーマーとして活躍し、現在はDJとしても注目を集めています。

＜EXILE MAKIDAIさん＞

「AKIRAと五郎丸さんが先陣を切って引っ張るプロジェクトに対して、世代を超えてひとつの目標を達成する思いを形にする良さがフェスにはある」

＜五郎丸歩さん＞

「磐田市にいかに人を呼び込んでくるか。そして、そこに住まれている方にいかに幸福になっていただくか」

五郎丸歩さんとEXILE AKIRAさん、磐田ゆかりの2人が企画した音楽フェス「Iwata Seaside Dream Fes」。会場は海沿いにあるゴルフ場。ライブステージは、7番ホールのフェアウェイに組まれました。

＜EXILE MAKIDAIさん＞

「ゴルフ場でDJをしたことはあるが、こういう規模でライブステージがあるのは初めて」

初冬のゴルフ場で行われる屋外音楽フェス。MAKIDAIさんは、この非日常な空間を心ゆくまで堪能してほしいと語ります。

＜EXILE MAKIDAIさん＞

「（フェスでは）自分たちの力を合わせて、来ていただいた方に絶対楽しんでいただけるように精一杯心を込めてパフォーマンスするので、みなさん楽しみにしていただきたい」

注目の「Iwata Seaside Dream Fes」は11月8日、9日と磐田市の浜松シーサイドゴルフクラブで行われます。ライブのほか、多彩なイベントも予定されています。