旬の野菜を素早く購入！ とれたて ″山形セルリー″ の即売会 秋のセルリーは特に甘い！（山形市）
山形市できょう秋の山形セルリーの即売会が行われました。
旬の野菜を素早く、手早く購入です。
佐藤友美アナウンサー「（運転姿）ドライブスルーで野菜を受け取ることができると聞いたのでそこに向かいたいと思います。見えてきました」
ドライブスルー方式で販売されたのは今朝とれたばかりの山形セルリーです。
山形セルリーは、通常のセロリと比べるとえぐみが少なく、みずみずしく甘みがあるのが特徴で、特に秋のセルリーは寒暖差が大きく甘みが強くなっています。
きょうは、小ぶりで生で美味しく食べられる「ひめセルリー」と太くて食べ応えがある「とのセルリー」の２種類の山形セルリーを生産者らが手渡していました。
大きなやまがたセルリーとドライブスルーでの販売はとても相性がいいようです。
JA共済アンバサダー 渡部有さん「食べ比べがおすすめですよ」
佐藤友美アナウンサー「生でも美味しいと言っていたのでひめセルリーを１つお願いします」
JA共済アンバサダー 渡部有さん「食べ比べしないんかい」
佐藤友美アナウンサー「（セルリー受け取る）ありがとうございます。ずっしり、綺麗な緑色です」
およそ２分で簡単に買うことができました。
■購入してみて
購入した人「とのが１箱で６つ、ひめが３つ。すぐ持って行って、行ったり来たりできる。（ドライブスルー方式は）忙しいので非常にいいです」
購入した人「このまま生で、サラダとかで食べたい。多分セロリの香りは強いかもしれない、普通のセロリよりは」
今年も鮮やかな緑色になった山形セルリー。この緑色は生産者の思いもつまっています。
ＪＡ山形市 一條克之 副部長「猛暑の影響が非常に大きかったので遮光を万全にしながら、セルリーが焼けないように努力しました。（秋になると）気候のも安定してきてどんどん生育の方もよくなって丸々と太ったみずみずしいセルリーができた」
ドライブスルー即売会はきょう限りですが、山形セルリーは、山形市内３か所でも朝採れのものが購入できるということです。