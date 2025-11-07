線状降水帯が2回発生し、大雨特別警報が出された与論島の豪雨災害からあす8日で1年です。豪雨の爪痕が残る中、復興に取り組む島民の今を取材しました。

（記者）「1年前の大雨でこのあたりの道路が水没。その高さは腰を超え、胸のあたりまで達した」

鹿児島最南端の島、与論島。およそ5000人が暮らしています。

被害額はおよそ2000万円

島でホームセンターを経営する白尾健勇さんです。当時の様子を鮮明に記憶しています。

（ホームセンター経営 白尾健勇社長）「このくらいの高さの水が（建物のほうに）流れて、壁を打ち破った。もう防ぎようがなかった」

建物の裏の壁を破って店内に浸水。商品は水に浸かり、被害額はおよそ2000万円に上りました。

Q.一年経つが、今でも思い出す？

（ホームセンター経営 白尾健勇社長）「災害は怖い。二度とあってほしくないというのは今でもやっぱり考える」

2日間で…1年間の3分の1の雨

去年11月8日から9日にかけて与論島を襲った大雨。線状降水帯が2回発生し、大雨特別警報が出されました。

2日間で降った雨は640ミリで、島で1年間に降る雨の3分の1にあたります。道路の冠水や土砂崩れが相次いだほか、住宅被害は床上浸水が9件、床下浸水が68件でした。

（自宅が浸水 小高宇志さん）「フェンスの上ぐらいまで水がきて、流れていった」

自宅が浸水した小高宇志さんです。9日未明に高台の親戚の家に避難。朝戻ると、泥水に浸かっていました。

（自宅が浸水 小高宇志さん）「玄関をあけたら水がドバッと。緊急の非常時用に防災グッズをそろえた」

与論島の地理的課題に専門家は

与論島はサンゴ礁が隆起してできた島です。平坦な地形で、雨水を逃がす大きな川がないため、短時間に大量の雨が降ると排水が追いつかなくなり、住宅地での浸水被害が深刻化しやすいという地理的課題があります。

防災に詳しい鹿児島大学・井村隆介准教授は、「離島特有のリスクを把握し、突然の大雨情報に備えておくことが大切」と話します。

（鹿児島大学・井村隆介准教授）

「与論は夜に雨が強まり、朝になったら浸水。夜中に（大雨）情報が出されても、すぐに動かなければならないところに住んでいるという感覚を持たなければならない」

「離島とか低いところであれば、雨が降ることや満潮が重なることに対してリスクを考えておかないといけない」

支えてくれた人々への恩返しのために…

島で妻と農業を営む箕作駿さんです。

パッションフルーツやコーヒー、ライチなどを3年かけて育ててきましたが、一夜で全て水に流され畑は今も土砂に覆われています。

（箕作駿さん）「畑が水浸しになって流されていくのは経験したことがなかった。畑はリセット」

苦境を支えたのは、全国から届いた支援でした。

クラウドファンディングでは、3か月間で145万円の寄付が集まり、100件以上の応援メッセージが寄せられました。

畑の脇を流れる水路も被害を受けましたが、町の復旧工事がきのう6日完了。今月から、クラウドファンディングで集まった資金で、畑の土砂の撤去と農地のかさ上げ作業を始めました。

支えてくれた人々への恩返しのため、再び歩み出そうとしています。

（農家 箕作駿代表）「いろいろな人に出会ったり助けていただいたりして、1年むだではなかった。与論にしかないものを植えて商品化し、助けていただいた方に、『与論がこんな風になりました』と恩返しできれば」

11月に島を襲った記録的な大雨。島の人たちは自分の住む地域のリスクと備えを改めて確認し、災害前の生活を取り戻そうと前を向いています。

