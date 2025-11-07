8日（土）の天気

全国的にお出かけ日和となりそうです。西日本は20℃以上で過ごしやすくなりますが、関東から北では日中も空気が冷たいでしょう。

●西日本、沖縄

朝から晴れますが、午後は雲が増え、九州では夜、雨の降るところがあるでしょう。日中は20℃以上のところがほとんどで、熊本や鹿児島では25℃の予想です。

●東日本

雲の広がる時間もありますが、各地で日差しが届くでしょう。雨の心配はありません。朝は一桁気温のところが多く、日中も空気はひんやりとしそうです。関東では最高気温15℃〜16℃、新潟は13℃の見込みで、7日（金）より大幅に下がるでしょう。

●北日本

雨や雪は、朝には止むところが多く、日中は晴れ間がありそうです。北海道では、朝は氷点下の冷え込みとなるところが多く、日中も5℃前後までしか上がらない見込みです。

週間予報

●大阪〜那覇

西日本は、9日（日）は朝から雨の降るところが多いでしょう。10日（月）には天気が回復し、12日（水）にかけて晴れるところが多くなりそうです。沖縄は週明けから台風26号による影響を受ける可能性があります。

●新潟〜名古屋

9日（日）は広く雨が降り、最高気温は宇都宮13℃、東京15℃と冷たい雨となりそうです。10日（月）は関東や東海では晴れて20℃くらいまで上がるでしょう。一方、北陸は週明けも雨となりそうです。

●旭川〜福島12日（水）は広く晴れますが、日本海側は雨や雪の降る日が多くなるでしょう。9日（日）は寒さが緩み、北海道では10℃前後、東北は15℃前後まで上がりそうです。