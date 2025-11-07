BHS Svve、アルバム『Pop Dilemma』リリース、Gokou Kuytと共同リリパ開催決定
オルタナティヴヒップホップ〜ハイパーポップの黎明期からシーン最深部で活動を続けてきたBHS Svveが11月5日（水）、アルバム『Pop Dilemma』をリリースした。
4枚目のアルバムとなる『Pop Dilemma』は、BHS Svve自身とwthrやwhitenoisemakesmecomfyがプロデュースに参加し作り出された、ヒップホップやハイパーポップの殻を打ち破る渾身の一作。オルタナティヴなシーンでキャリアを積んできたBHS Svveが、自分の中のPOPとは何かを探し求め、その両者を行き来することで芽生えた矛盾を昇華することによって”新しいBHS Svve流POP”を生み出した。ハイパー・サウンドの中にある煌めき、バラエティ豊かなラップの中にある輝き。そして、死の予感の中でうごめく生のエネルギー。成熟が進み、転換期を迎えるシーンにおいて、パイオニアとして次の一手を提示する鮮烈な作品となっている。
また、2026年1月11日（日）にはGokou KuytとSuper Release Partyの共催も決定。リリパはVeats Shibuyaにて、次のJ-POPに焦点を当てたライブイベント＜VICTERA＞のサポートのもと開催する。BHS SvveとGokou Kuytの両者を軸に、二人が交流のある釈迦坊主、STARKIDS、who28 、Lisa lil vinci、lazydoll、AssToro、Lilniina、Filix王といった強力な面々が出演する。
＜リリース情報＞
BHS Svve
『Pop Dilemma』
配信中
https://linkco.re/zQ05mMCM
=収録曲=
1. P/D (Prod. wthr)
2. 10XL (Prod. wthr)
3. 奇しき赫耀 (Prod. wthr)
4. Social Diver (Prod. whitenoisemakesmecomfy)
5. login ft. Lilniina (Prod. wthr)
6. 4seasons (Prod. yung spoiler)
7. やすらぎ ft. Gokou Kuyt (Prod. wthr)
8. lunch time codein (Prod. wthr)
9. day by day (Prod. wthr)
10. Angolmois (Prod. BHS Svve & wthr)
＜イベント情報＞
Super Release Party
Organized by Gokou Kuyt & BHS Svve
Supported by VICTERA
2026年1月11日（日）Veats Shibuya
OPEN 16:45 CLOSE 21:00
Adv 5000+1D Door 5500+1D (e-plusにて2025.11.7 21:00より販売予定)
特設公式サイト https://victera.jp/srp
ACT
(Release Live)
Gokou Kuyt
BHS Svve
(Live)
釈迦坊主
STARKIDS
who28
Lisa lil vinci
lazydoll
AssToro
Lilniina
Filix王
(Featuring)
4s4ki
(DJ)
Uztama
discordsquad2k
(VJ)
ARATA ITO
BHS Svve SNS
X https://x.com/bhssvve
Instagram https://www.instagram.com/bhssvve/
YouTube https://www.youtube.com/@BHSSvve
