前の話を読む。サトコとミサが直接話し合うもお互いの主張は平行線のまま。どっちつかずのミチオの態度が事態の悪化に拍車をかけてしまい、ミサまで「一緒に住む」と言い出す。


■女の闘いの舞台は同居へ



■ミチオはどうしたいの!?



■え？　本気？



■フォローできません…


ミサの「私も一緒に住む」という宣言は、サトコに仲の良さを見せつけて諦めさせるための作戦でした。

ところがサトコは一歩も引かず、状況はますます混迷！

そんな中、ミチオはユリに相談を持ちかけますが、話を聞くうちにユリの頭の中は「この人、何を言ってるの？」状態に。

どうやらミチオは、ミサとサトコのどちらかを選ぶ気はなく、婚約者と“自称・妻”のふたりと暮らす今の状態を「このままじゃダメかな」とユリに肯定してほしかったようです。

……いやいや、人として終わってませんか？　ミチオ。

呆れ果てたユリは、「自分にできることはない。自分でなんとかしなさい」とだけ言い残し、電話を切りました。まあ、当然の反応ですよね。

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。


(とりまる、ねこぽちゃ)