沼化しても優柔不断！ 元カレのありえない言葉に「もう勝手にして！」【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.14】
前の話を読む。サトコとミサが直接話し合うもお互いの主張は平行線のまま。どっちつかずのミチオの態度が事態の悪化に拍車をかけてしまい、ミサまで「一緒に住む」と言い出す。
■女の闘いの舞台は同居へ
■ミチオはどうしたいの!?
■え？ 本気？
■フォローできません…
ミサの「私も一緒に住む」という宣言は、サトコに仲の良さを見せつけて諦めさせるための作戦でした。
ところがサトコは一歩も引かず、状況はますます混迷！
どうやらミチオは、ミサとサトコのどちらかを選ぶ気はなく、婚約者と“自称・妻”のふたりと暮らす今の状態を「このままじゃダメかな」とユリに肯定してほしかったようです。
……いやいや、人として終わってませんか？ ミチオ。
呆れ果てたユリは、「自分にできることはない。自分でなんとかしなさい」とだけ言い残し、電話を切りました。まあ、当然の反応ですよね。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)